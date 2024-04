En ce mois d'avril 2024, Rockstar Games a annoncé l'enrichissement de son service par abonnement GTA+. Marquant ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de contenu. Moyennant un abonnement mensuel fixé à 5,99 $ euros, les abonnés de GTA+ bénéficient d'un accès privilégié à une sélection variée de jeux issus du catalogue de Rockstar, en plus de récompenses exclusives dans GTA Online, telles que de l'argent virtuel supplémentaire, des véhicules, des contenus inédits et des événements réservés aux membres.

Rockstar enrichit son GTA+

Parmi les nouveautés annoncées, deux titres emblématiques feront leur entrée sur la plateforme plus tard dans l'année. LA Noire et Bully, enrichissant ainsi l'offre déjà diversifiée accessible aux abonnés. Cette initiative reflète la volonté de Rockstar de proposer une expérience toujours plus complète et immersive à sa communauté. De plus, de avril à août, un bonus exceptionnel de GTA$1,000,000 mensuel sera crédité aux comptes des abonnés de GTA+, ajoutant une couche supplémentaire d'incitation pour les joueurs.

GTA+ s'est déjà enrichi récemment de Red Dead Redemption et de son extension Undead Nightmare. Venant s'ajouter à la liste des titres disponibles qui inclut notamment Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pour Xbox et PlayStation, ainsi que GTA: Liberty City Stories et GTA: Chinatown Wars pour iOS et Android.

La merveille LA Noire

LA Noire est souvent perçu comme un titre atypique dans le catalogue de Rockstar Games. Et il est vrai qu'il peut être injustement oublié ou sous-estimé par rapport à des titres monumentaux comme ceux de la série Grand Theft Auto. Cependant, LA Noire une œuvre remarquable et innovante qui mérite une reconnaissance à la hauteur de ses qualités. Très clairement. Notamment, en raison de son gameplay distinct axé sur l'enquête et la réflexion. Mais aussi son utilisation pionnière de la technologie de capture de mouvement pour un réalisme accru dans les expressions faciales. Et enfin son ambiance unique inspirée des films noirs des années 1940. Bref, une belle claque à se mettre avant GTA 6.