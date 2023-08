Sauf à de rares exceptions, quand un jeu vidéo ne donne plus de nouvelles, c'est assez mauvais signe. Ce n'est pas forcément synonyme d'un événement catastrophique, mais c'est souvent le signal d'un petit retard ou d'un gros report. Dans le cas de Robocop Rogue City, ça semble être la première solution à en juger par une fuite sur un site de revente en ligne. Voyez plutôt.

Robocop est un policier qui prend son temps

Fréquemment dans le joyeux monde vidéoludique, les leaks proviennent directement de revendeurs et de divers magasins en ligne. Preuve en est la récente fuite de la présence d'Anakin Skywalker dans la série Disney+ Star Wars Ahsoka, que l'on a pu repérer via une simple fiche produit du géant Amazon. Mais cette fois, il n'est nulle question de la saga de George Lucas, mais plutôt de celle de Paul Verhoeven. En effet, le très attendu FPS Robocop Rogue City qui doit en toute logique sortir en septembre d'après Steam, pourrait en fait arriver un peu plus tard cette année. Plus précisément au mois de novembre.

L'information provient du fameux site web communautaire américain Reddit que l'on ne présente plus. En son sein, un certain Sauerkrautwasser partage dans la catégorie GamingLeaksAndRumours (qui porte décidément bien son nom), un lien qui mène tout droit sur le site de vente en ligne allemand Otto. Plus particulièrement, c'est un accès direct vers la fiche produit du jeu Robocop Rogue City sur PS5. En cherchant un peu, on tombe très vite sur une date de sortie qui fait tiquer : 09.11.2023. Selon ce revendeur, c'est donc très clair, le jeu sort en novembre et non en septembre.

La date de sortie en question.

Et comme si une fuite ne suffisait pas, d'autres magasins en ligne comme le suisse mediamarkt font état de la même information. Il en est de même pour la boutique allemande Satun. Et quand 3 magasins indiquent la même chose, il y a quand même de quoi avoir de sérieux doutes. Si aucune déclaration officielle n'a été faite sur le sujet de la part de l'éditeur Bigben, tour porte à croire que le jeu sorte bel et bien en novembre.

Un jeu très respectueux de l'univers

Si retard réel il y a, cela pourrait s'expliquer par des retours en interne qui ne vont pas dans le bon sens (bugs, optimisations, etc.). Quoi qu'il en soit, le jeu semble avoir toutes les cartes en main pour respecter à 100 % l'univers du long-métrage de 1987. Action décomplexée, répliques qui font mouche, virilité démonstrative... La recette parfaite du film d'action des années 80 en somme. Si vous voulez un avis précis sur le jeu, on vous conseille la lecture de notre preview de Robocop. Ça sent très bon pour ce qui est de l'univers, reste à voir le gameplay sur le long terme.