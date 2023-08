Désormais pour trouver du contenu Star Wars il faut se tourner vers les jeux vidéo et les séries. Et après la dernière saison de The Mandalorian la prochaine échéance est la toute première saison de Ahsoka qui s'annonce être tout simplement folle. D'autant que d'après un nouveau leak, celle-ci inclurait un personnage totalement culte de la franchise. De quoi rendre fous les fans.

Star Wars va frapper fort

Cette fois le leak ne provient pas d'un insider ou d'une source obscure mais tout simplement d'une fiche produit Amazon. Si depuis celle-ci a été modifiée pour faire disparaitre toute trace de l'information en fuite, des petits malins ont pu faire une capture d'écran pour sauvegarder le tout. En fait sur une fiche produit d'un T-Shirt Star Wars Ahsoka, le texte faisait mention du retour du personnage d'Anakin Skywalker. C'est déjà une rumeur persistante depuis de nombreux mois sur la série et ça semble être désormais une certitude.

Transportez-vous dans une galaxie lointaine, très lointaine avec de nouveaux vêtements cool mettant en vedette Ahsoka Tano, Sabine Wren, Anakin Skywalker, Mon Mothma et tous vos personnages préférés de Star Wars Ahsoka !

Pour le moment on ne sait pas jusqu'à quel point Hayden Christensen sera présent dans la série ni lequel des rôles il va jouer. Dark Vador ou Anakin Skywalker pendant la Guerre des Clones ?

Tu étais l'élu

Il y a plusieurs façons pour Anakin d'apparaître dans la série, les plus évidentes sont à travers des flashbacks d'événements se déroulant avant Star Wars : Rebels. En d'autres termes tout ce qui se passe durant la Guerre des Clones. On le rappelle durant cette période la jeune Jedi est la padawan d'Anakin Skywalker avant de devenir son ami. L'autre possibilité est tout simplement via le duel entre Vador et Ahsoka pendant la Guerre Civile Galactique. À l'époque, la vie d'Ahsoka n'a été épargnée que grâce à l'intervention opportune d'Ezra Bridger. Les possibilités sont donc très nombreuses. L'acteur Hayden Christensen était déjà de retour à travers la série Obi-Wan qui malgré ses défauts était assez épique, justement grâce à la présence du plus grand méchant de l'histoire du cinéma. La dernière possibilité est qu'Anakin revienne parce qu'il est devenu un Esprit de la Force, une capacité qu'il a acquise à la fin du Retour du Jedi. Il pourrait ainsi servir de soutien tout comme Qui-Gon Jinn pour Obi-Wan Kenobi dans le tout dernier épisode de la saison 1.