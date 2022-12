C'était un secret de polichinelle depuis le leak Nvidia, Returnal sera le prochain jeu PlayStation Studios à être porté sur PC. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise ? Si vous avez une petite config, ça va peut-être se compliquer pour vous.

Returnal : une config PC recommandée abusée ?

Sorti le 30 avril 2021 en exclusivité PS5, Returnal est sans conteste l'un des meilleurs jeux de la console. Une pépite qui marque un tournant majeur pour les développeurs d'Housemarque. Et c'est cette pépite va « prochainement » s'ouvrir à un plus large public puisque le portage PC a été officialisée après des mois de rumeurs. Enfin, plus large public, c'est vite dit.

Sur la page Steam du jeu, on peut déjà prendre connaissance des configurations demandées. Et la recommandée serait curieusement très gourmande.

Configuration minimale pour Returnal PC

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit (version 1903)

Processeur : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

Espace disque : 60 Go d'espace disque disponible

SSD Recommendé

Configuration recommandée pour Returnal PC

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit (version 1903)

Processeur : Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Mémoire vive : 32 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 Go) ou AMD RX 6700 XT (12 Go)

Espace disque : 60 Go d'espace disque disponible

SSD recommandée

Erreur de Steam ? La question est légitime d'autant que ce n'est pas encore officiel. À titre de comparaison, les jeux Sony qui demandent 32Go de RAM sont Marvel's Spider-Man Remastered et Marvel's Spider-Man Miles Morales, mais avec les paramètres ray-tracing poussés.