Capcom aime la planète et fait beaucoup dans le recyclage. Oui, oh, on est mauvaise langue, l’éditeur nous sert pas mal de remasters et de collections chaque année, mais lorsqu’il s’agit de ses remakes en général, on n’est pas déçu. À quelques exceptions près tout de même, comme Resident Evil 3 Remake, qui ne fait clairement pas le poids face à Resident Evil 2 Remake ou celui de Resident Evil 4. D’ailleurs, si pour le moment aucun autre jeu précis n’a été officialisé, on sait que d’autres remakes sont prévus, c’est Capcom qui l’a dit à plusieurs reprises.

Il faudrait revoir ses attentes à la baisse

Maintenant, les bruits courent que certains d’entre eux seraient déjà en développement. Dusk Golem, un informateur qui a vu juste à plusieurs reprises au sujet des remakes, mais aussi sur Silent Hill par exemple, nous rappelle souvent qu’un remake de Resident Evil Zero et Code Veronica serait en développement. De quoi clairement faire saliver les fans, notamment pour Resident Evil Code Veronica, considéré comme l’un des meilleurs jeux de la franchise, à juste titre.

Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à de grosses folies. Si remake il y a, ils ne seraient pas aussi énormes que RE 4 Remake qui a demandé un travail colossal et a entièrement revu sa copie en intégrant une multitude de nouveautés. C’est une nouvelle fois Dusk Golem qui nous rapporte l’information sur les réseaux sociaux. Il réaffirme que les jeux sont dans les tuyaux mais qu’il faut revoir nos attentes à la baisse.

« Capcom n’a pas vraiment prévu de faire un remake aussi ambitieux que RE4 », déclare-t-il avant d’ajouter que « Resident Evil 4 Remake était un peu le joyau de la couronne des remakes, et le plus difficile à aborder en termes d’échelle, de portée et d’attente ». Capcom aurait-il tiré toutes ses cartouches ? C’est un peu l’idée, mais nul doute que la firme n’a pas encore dit son dernier mot.

RE4 Remake est une vraie réussite, comme celui du 2 d'ailleurs.

Resident Evil n'a pas encore fini avec les remakes

Si ces récentes infos ont de quoi doucher les espoirs des fans les plus impatients, rien n’est encore fait. Si Resident Evil 0 et Code Veronica reviennent bien sous la forme de remakes plus modestes, il se peut que ce soit aussi pour me rebondir.

On sait qu’un Resident Evil 9 est en développement, et le jeu sortira certainement avant n'importe quel remake. Capcom nous a annoncé l'existence de RE9 lors d’une de ses dernières prises de parole, mais il est aussi probable que le coup de rafraîchissement de la franchise continue après avec un RE 5 Remake. Il est dit que pour le moment, ce dernier n’est pas dans les plans à court et moyen terme de Capcom, mais si l'on suit la logique de ce que l’éditeur fait depuis des années, ça finira certainement par arriver. Et là encore, plus qu'avec RE4 Remake, il va y avoir du boulot puisque RE5 comme le sixième épisode sont deux opus qui ont clairement divisé à leur sortie. Il y aurait presque tout à revoir. Du coup, si Capcom doit brûler de nouvelles ressources en masse, ce sera certainement pour l'un de ceux là.

Wait and see, comme on dit. Pour le moment, de toute façon, ce n’est même pas Resident Evil qui est sous les projecteurs, mais bien Monster Hunter Wilds, qui arrivera l’année prochaine. Chaque monstre en son temps.

source : PSU