Un nouveau leak autour de trois jeux Resident Evil pourrait grandement plaire aux fans de la franchise et surtout aux collectionneurs. Mais gare, encore, à une possible déception.

Pour le moment, le dépoussiérage des vieux RE fait grandement les affaires de Capcom. S’il existe parfois des divergences d’opinions, d’un point de vue commercial, c’est jackpot ! D’ailleurs, 19 mois après sa sortie, le très bon Resident Evil 4 Remake a franchi un cap monstrueux en termes de ventes avec plus de 8 millions de copies écoulées à travers le monde sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Dans les prochains mois, d’autres remakes pourraient voir leurs chiffres grimper également avec une jolie surprise qui semble se confirmer, mais attention…

Un retour imminent pour trois jeux Resident Evil sur PS5 ?

Avec plus de 160 millions de jeux Resident Evil vendues depuis la naissance de la franchise, Capcom peut dormir sur ses deux oreilles quant à l’appétence du public pour sa saga zombiesque. Après tout ce temps, les joueuses et joueurs qui aiment un tant soit peu frissonner sont au rendez-vous à chaque fois. Bon, sauf pour RE: Verse, c’est vrai. Mais pour les autres, c’est un carton plein y compris avec les remakes sortis ces dernières années. En écoulant plus de 14,2 millions d’unités, Resident Evil 2 Remake devient le plus gros succès de la licence, devant Resident Evil 7 (13,7 millions), quand RE3 Remake (9 millions) est à la sixième place.

Si on mentionne en particulier ces trois épisodes, c’est parce que des versions physiques PS5 de RE2 Remake, RE7 et Resident Evil 3 Remake ont encore été repérées sur la Toile. Le revendeur australien JB-Hifi liste en effet des éditions boîte pour ces opus. Et ce n’est pas la première fois.

Précédemment, la boutique Jocurinoi annonçait une sortie PlayStation 5 en dur de ces trois Resident Evil pour le 31 juillet 2024 et il ne s’est rien passé. Prudence donc sur cette nouvelle découverte. Pour information, des mises à jour gratuites, avec des améliorations graphiques et sonores existent, mais il n’y a pas à ce jour de vraie édition PS5 en boite mais uniquement PS4. Il y a donc un manque à combler pour les collectionneurs.

Source : Press Start.