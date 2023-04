Resident Evil Death Island s'offre un nouveau trailer qui annonce sa date de sortie. Une bande-annonce qui réserve son lot d'action et de surprises pour les fans de la franchise horrifique.

Annoncé par Capcom en février 2023, le film d'animation Resident Evil Death Island donne de ses nouvelles avec une vidéo explosive. Des extraits inédits qui révèle des informations de taille comme la date de sortie ou la présence de personnages iconiques.

Deux héroïnes iconiques dans Resident Evil Death Island

Le studio TMS Entertainment (Détective Conan, Akira...), en collaboration avec Kadokawa et Capcom, sera responsable du prochain film d'animation Resident Evil Death Island. Dans cette nouvelle histoire, Leon S Kennedy doit secourir le Dr Antonio Taylor, tandis que Chris Redfield est appelé pour investiguer une énième épidémie de zombies. Une contagion qui aurait démarré au sein de la prise d'Alcatraz, à San Francisco.

L'agent de la DSO, Leon S. Kennedy, est en mission pour sauver le Dr Antonio Taylor de ses ravisseurs, lorsqu'une femme mystérieuse contrecarre sa poursuite. Pendant ce temps, l'agent du BSAA Chris Redfield enquête sur une épidémie de zombies à San Francisco, dont la cause de l'infection ne peut être identifiée. La seule chose que les victimes ont en commun est qu'elles ont toutes visité l'île d'Alcatraz récemment. Suite à cet indice, Chris et son équipe se dirigent vers l'île, où de nouvelles horreurs les attendent. Synopsis de Resident Evil Death Island via CinéSéries.

Comme on a pu le voir dans le deuxième teaser, Jill Valentine (Resident Evil 3...) sera également dans RE : Death Island. Un casting qui s'étoffe aujourd'hui avec la confirmation de Rebecca Chambers (Resident Evil, Resident Evil 0...) et Claire Redfield (Resident Evil 2...). Deux personnages cultes de la licence. Ce qu'il faut retenir, au-delà de leur présence, c'est que ce petit monde sera réuni pour la première fois. Plusieurs duos ont déjà été aperçus dans les jeux, mais il y en a aussi un nouveau, le tandem Jill Valentine / Leon.

Resident Evil Death Island sortira le 7 juillet 2023. Pour le reste du monde, et notamment en France, le film sera distribué par Sony Pictures mais il n'y a pas encore de date de sortie.

Bientôt un nouveau film live-action ? Ça ne sent pas bon

Après Resident Evil Death Island, il se dit que Capcom pourrait retenter sa chance au cinéma. Un nouveau film live-action pourrait en effet voir le jour et serait encore un reboot de la franchise cinématographique. Si les informations s'avèrent, le très controversé Paul W. S. Anderson pourrait le produire. Bien que le réalisateur ait rapporté énormément d'argent à Sony Pictures, il a été très décrié pour ses adaptations de la saga horrifique.

Selon la rumeur, ce long-métrage s'appellerait Resident Evil: The Umbrella Chronicles. Un nom qui rappellera immédiatement le rail-shooter sorti sur Nintendo Wii. Un shooter qui comprenait des environnements et des personnages des différents épisodes. Et c'est pour l'instant tout ce qu'on le sait. Est-ce que Paul W. S Anderson finira par le mettre en boîte ? Si Sony veut éviter les critiques négatives, il ne vaudrait mieux pas. Quand ce bruit de couloir s'est propagé, plusieurs voix se sont élevées contre ce projet. L'absence de qualités des précédents films ayant laissé des traces...