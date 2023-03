Capcom met les petits plats dans les grands en ce qui concerne sa licence horrifique. Outre le prochain Resident Evil 4 Remake, attendu pour la fin du mois, et l’arrivée du mode PSVR 2 pour Resident Evil Village, l’éditeur prévoit également un tout nouveau film, Resident Evil Death Island.

Le prochain film Resident Evil se montre une nouvelle fois

Dévoilé il y a peu, Resident Evil Death Island est le prochain gros film d’animation de la licence. Il fera suite à Resident Evil Vendetta sorti en 2017. On y retrouvera Leon S.Kennedy, héros de Resident Evil 4 Remake, ainsi que Chris Redfield et Jill Valentine.

Nos trois héros se retrouveront malgré eux coincés sur Alcatraz, la fameuse prison au large des côtes de San Francisco et devront faire face à de nouvelles menaces bioterroristes.

Synopsis de RE : Death Island L'agent du DSO Leon S. Kennedy a pour mission de sauver le Dr Antonio Taylor des mains de ses ravisseurs, mais une femme mystérieuse vient contrecarrer ses efforts. Pendant ce temps, l'agent du B.S.A.A. Chris Redfield enquête sur une épidémie de zombies à San Francisco, où la cause de l'infection ne peut être identifiée. La seule chose que les victimes ont en commun est qu'elles ont toutes récemment visité l'île d'Alcatraz. En suivant cet indice, Chris et son équipe se rendent sur l'île, où de nouvelles horreurs se terrent.

La bande-annonce d'origine, disponible également dans la rediffusion de l'évènement Capcom à la fin de l'article

Deux nouvelles images inédites de Jill Valentine

Pour le moment Resident Evil Death Island n’a toujours pas de date de sortie, il est toutefois attendu pour le courant de l’été sans plus de précision. Pour nous faire patienter, Capcom nous a ressorti la bande-annonce déjà partagée lors de la première annonce, mais avec cette fois, deux nouvelles images inédites pour nous (re)présenter Jill Valentine, comme si personne ne l’avait encore remarquée jusqu’ici. On peut apercevoir cette dernière avec son collègue Chris Redfield dans ce qui semble être une salle de repos, puis on la retrouve en bien mauvaise posture face à des hordes de monstres, cette fois-ci elle est accompagné de Leon et semble se trouver dans un tunnel. Jill ne sera donc pas qu’une simple guest et devrait avoir un rôle plutôt important dans l’intrigue. Verdict dans quelques mois.