On ne va pas se mentir, sortis de certains films d'animations qui ont été appréciés, les tentatives de Resident Evil de s'exporter au-delà du jeu vidéo ont été infructueuses. Une aventure qui a commencé en 2002 avec le film éponyme de Paul W. S. Anderson. Un réalisateur qui n'est pas réputé pour la qualité de ses productions. Les longs-métrages sur les zombies de Raccoon City ou Monster Hunter en témoignent - cœur sur le nanard Mortal Kombat de 1995 quand même.

Les tentatives ont donc été nombreuses, infructueuses sauf sur le plan commercial où Sony a touché le pactole, et ce n'est pas fini. D'après ce qui se murmure, la licence va revenir. Pourquoi ? Parce que !

Un film Resident Evil The Umbrella Chronicles dans les cartons ?

C'est donc la rumeur du jour, la franchise horrifique de Capcom serait « déjà » prête à revenir dans les salles obscures. Et ce même après le flop critique et commercial de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Une performance en deçà des films de Paul W. S. Anderson qui ont au moins rapporté gros au box-office mondial. Une véritable poule aux œufs d'or pour Sony Pictures qui a peut-être trouvé le moyen de renouer avec le succès.

Comment ? En passant un coup de fil à Paul W. S. Anderson afin qu'il soit le producteur d'un nouveau film. Un long-métrage qui serait (encore) un reboot et qui s'intitulerait Resident Evil: The Umbrella Chronicles, comme le rail-shooter sorti sur la Wii de Nintendo. Un épisode à part où l'on pouvait tirer de façon effrénée sur des zombies en jouant des personnages emblématiques. À l'image de Jill Valentine, Chris Redfield ou Rebecca Chambers et son acolyte Billy de Resident Evil 0. Les niveaux était constitués de lieux tout aussi cultes avec le commissariat de RE2 ou encore le manoir de RE1.

Une rumeur qui provient du site GeekVibesNation dont nous ne connaissons pas le sérieux et qui ressemble à des médias comme GiantFreakinRobot ou WeGotThisCovered qui clament avoir des informations en reprenant des sources à leur compte, ou en faisant passer des spéculations pour des détails « exclusifs ». Mais si nous le relayons, c'est que le journaliste Daniel Richtman, qui a eu des scoops par le passé, a retweeté l'article. À voir donc...

Deux cosplayeurs de Resident Evil dans le film Welcome to Raccoon City (crédits : CinéSéries).

« Quand est-ce que ça va s'arrêter »

Si cette rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes, l'idée a plus l'air d'effrayer qu'autre chose. Sur les forums de ResetERA, on a le droit à un petit festival de commentaires dépités. On a notamment un gif de Kylo (Star Wars) qui prononce son dialogue « Laisse mourir le passé », au meme de GTA San Andreas avec CJ et le célèbre « Ah shit, here we go again ».

Sinon, un internaute se demande « quand est-ce que ça va s'arrêter », un autre suggère qu'il serait temps de faire une pause « Encore un ? Peut-être qu'il faudrait faire une pause pendant un temps ». Un forumeur lui s'inquiète de voir la femme de Paul W. S. Anderson, Milla Jovovich, être attachée au projet « Si Paul Anderson revient, ça signifie que ce sera sûrement le cas de sa femme aussi. Non merci. Plus d'Alice svp » (ndlr : Alice étant le personnage incarné par Jovovich).

Car pour la petite histoire, Anderson est en effet très fidèle à sa bien-aimée et la case chaque fois que c'est possible. Certains avouent quand même avoir apprécié le dernier film et la série Netflix, et seraient donc visiblement prêts à revoir Resident Evil au cinéma.

Resident Evil Death Island, un long-métrage en CGI, arrive

Pour rappel, un film Resident Evil : Death Island est en préparation, mais il ne s'agit pas d'un long-métrage live-action. C'est un projet en CGI, comme RE : Degeneration ou RE : Vendetta, qui sortira dès cet été sans plus de précision. Le premier teaser dévoile la présence au casting de Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S Kennedy et des Lickers aussi à l'aise dans l'eau que des nageurs olympiques.

L'agent de la DSO, Leon S. Kennedy, est en mission pour sauver le Dr Antonio Taylor de ses ravisseurs, lorsqu'une femme mystérieuse contrecarre sa poursuite. Pendant ce temps, l'agent du BSAA Chris Redfield enquête sur une épidémie de zombies à San Francisco, dont la cause de l'infection ne peut être identifiée. La seule chose que les victimes ont en commun est qu'elles ont toutes visité l'île d'Alcatraz récemment. Suite à cet indice, Chris et son équipe se dirigent vers l'île, où de nouvelles horreurs les attendent. Via CinéSéries.

Crédits : YouTube Sony Pictures Entertainment.

En attendant une confirmation ou un démenti total pour The Umbrella Chronicles, n'oubliez pas que Resident Evil 4 Remake est disponible sur consoles et PC. Et promis, Paul W. S. Anderson n'est pas impliqué dans le jeu. De près ou de loin.