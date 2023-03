Resident Evil 4 Remake est très attendu et la démo fait un tabac. Seulement, voilà, beaucoup de fans ne sont pas contents du résultat et le jeu divise avant même sa sortie.

La licence phare de Capcom est une nouvelle fois mise sur le devant de la scène et les projets la concernant se multiplient. Le très attendu Resident Evil 4 Remake arrive prochainement et est déjà jouable grâce à une petite démo., Resident Evil Village a eu le droit récemment à son gros mode VR sur PSVR 2 (attention d'ailleurs, le jeu est cassé) et le film Resident Evil Death Island arrive prochainement. Ce dernier a d’ailleurs dévoilé des images inédites il y a peu.

Beaucoup de choses donc. Mais si on en entend parler ce week-end, c’est surtout parce que Capcom a pas mal de problèmes avec sa franchise, notamment avec Resident Evil 4 Remake justement.

Resident Evil 4 Remake ne fait pas que des heureux

Après des mois de hype à saliver sur les présentations et autres séquences de gameplay offertes à chacune de ses sorties, Resident Evil 4 Remake se laisse finalement approcher par les joueurs depuis peu. Lors du dernier livestream de Capcom, le jeu a partagé une démo retraçant le début du cauchemar de Leon, sur PC, PlayStation et Xbox. Les fans et les curieux se sont alors rué dessus, et sur consoles, la déception est grande.

Si la direction artistique, les quelques nouveautés de gameplay visibles, les changements de level design et la quantité affolante de détails dans les environnements ont été salués par la majorité des joueurs, la technique a quant à elle été critiquée sur consoles. Sur PS5 surtout, où c’est une véritable douche froide. Resident Evil 4 Remake se traîne en effet un effet de flou persistant peu importe le mode choisi (qualité ou performance) dû à une résolution en berne. C’est même finalement assez vilain en mode performance. En tout cas pour une production de ce calibre dont le moteur graphique est capable de bien mieux (Resident Evil 2 Remake et Village sont par exemple bien plus fins). La version Xbox Series ferait (graphiquement) clairement mieux, mais ne serait pas exempt de problèmes pour autant.

Les joueurs sont divisés

Sur les réseaux sociaux, ça jase. Les joueurs espèrent que ces soucis ne concernent que la démo, mais certains craignent déjà le pire. Plusieurs joueurs ont même relevé d’autres problèmes, bugs et autres, comme le fait que certaines textures disparaissent carrément, un gameplay imprécis ou encore un Leon qui parle trop pour ne rien dire (sont notamment pointé du doigt les punchlines que ce dernier balance comme un héros de film Marvel)

En somme, même si le jeu semble tout de même être particulièrement prometteur et reste très attendu par une grosse partie des fans, Resident Evil 4 Remake déçoit tout autant pour le moment. En clair, il divise.

Et vous, vous avez pu essayer la démo ? Qu'en avez-vous pensé ?

Resident Evil 4 Remake est attendu le 24 mars prochain sur PS5, Xbox Series, PC et PS4.

Pourquoi la version PS4 est plus belle sur PS5 en mode résolution que la version PS5 ?

Le jeu est absolument terrible sur PS5 en mode résolution, on a l'impression d'être en 720p, wtf ?