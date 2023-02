Resident Evil 4 Remake a profité du dernier State of Play de Sony pour nous rappeler sa date de sortie et nous faire de grosses surprises.

Très attendue, Resident Evil 4 Remake fait partie des très grosses sorties jeux vidéo de mars 2023 et compte bien mettre les petits plats dans les grands pour nous en coller plein les mirettes, mais pas que.

Qui dit remake dit nostalgie, mais aussi nouveauté. Le jeu culte de 2005 reviendra donc avec une refonte intégrale de ses graphismes, de ses mécaniques, mais aussi de son univers. Capcom nous a notamment appris qu’un bon nombre de nouveautés étaient attendues comme de nouveaux ennemis, des lieux inédits ou encore des séquences totalement nouvelles.

Resident Evil 4 Remake se montre encore !

Ces ajouts côtoieront les lieux iconiques de l'épisode d'origine et les créatures désormais cultes elles aussi, comme les cinglés à la tronçonneuse par exemple. Bien entendu, les personnages marquants du jeu seront tous là, d’autres inédits à cet opus pourraient également passer faire un coucou et Ashley, la jouvencelle en détresse, aura quant à elle le droit à une refonte totale de son IA, un changement majeur qui va faire un bien fou ! Par ailleurs, un mode VR est attendu pour le PSVR 2, d'ailleurs, le développement à d’ores et déjà commencer. Ici aussi, ça promet.

Resident Evil 4 Remake a profité du State of Play de ce soir pour nous dévoiler de nouvelles séquences de gameplay, mais pas que... Dans un premier temps, on peut tout de même remarquer le retour de tout un tas de vilains, mais aussi de grosses nouveautés comme le combat contre Krauser qui prend ici une toute nouvelle dimension. En prime, on peut rapidement entrevoir quelques séquences de jeu alléchantes comme un combat de boss qui s'annonce titanesque contre deux géants ou encore une virée dans la peau d'Ashley plongée dans le noir.

Deux grosses surprises en supplément !

En revanche, annonce inattendue, bien que peu surprenante finalement, on vous l'accorde, l'officialisation du grand retour du mode Mercenaire.

Un mode désormais connu de tous les fans de la franchise, mais qui avait été historiquement intégré à la licence avec Resident Evil 4 en 2005. Si l'on n'a pas encore vu de séquences de gameplay, on sait d'office que le mode nous proposera d'affronter des hordes de monstres dans différentes cartes inspirées (voire directement tirées) du jeu en incarnant différents protagonistes et antagonistes de la licence. Il se pourrait d'ailleurs que Wesker fasse un petit come back dans la foulée.

Autre grosse annonce, l'arrivée imminente d'une démo spéciale qui n'a malheureusement toujours pas de date de sortie. Elle ne devrait cependant plus trop tarder puisque, pour rappel, Resident Evil 4 Remake est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès le 21 mars prochain.