A 57 ans, Zack Snyder est l'un des réalisateurs les plus estimés de sa génération. Il est surtout connu pour ses films à grand spectacle. C'est à lui que l'on doit 300 et Watchmen, ainsi que de nombreuses productions du DCU. Man of Steel, Batman v Superman, Justice League... De nombreux fans aimeraient découvrir plus en profondeur le "Snyderverse". Mais il y a peu de chance que cela arrive un jour, au vu des relations qu'entretient le réalisateur avec DC. Zack Snyder est désormais tourné vers le futur et travaille actuellement sur son prochain film. Prévu pour le 22 décembre 2023 sur Netflix, il s'intitule Rebel Moon et s'annonce déjà comme une grande œuvre de science-fiction.

Un nouveau Star Wars à l'horizon ?

Rebel Moon se concentrera principalement sur le personnage de Kora, interprété par Sofia Boutella (Kingsman, Star Trek : Sans limites). Elle sera forcée de voyager à travers la galaxie afin de chercher des renforts dans une guerre perdue d'avance. Au-delà de ces premières informations, le scénario reste encore auréolé de mystère. Nous nous ne nous en plaindrons pas, et nous contentons plutôt de vous partager ce court synopsis :

Située aux confins de la galaxie est menacée par le tyran Balisarius et son armée. Pacifiques, les civils sont désemparés et désespérés. En dernier espoir, ils envoient Kora, une mystérieuse jeune femme, pour chercher de l'aide auprès de guerriers d'autres planètes. Synopsis de Rebel Moon

Déjà attendu par certains comme le nouveau Star Wars, Rebel Moon devrait être un véritable space opera. Un genre qui s'adapte parfaitement à notre média préféré, le jeu vidéo. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'ont dû se dire Zack Snyder et Netflix ! Un jeu Rebel Moon est en effet actuellement développement.

Le premier teaser de Rebel Moon

Zack Snyder tease un jeu très ambitieux

Le genre du space opera se définit comme une "œuvre de science-fiction caractérisée par une intrigue se déroulant sur un temps considérable et située dans l'espace sidéral". L'exemple le plus parlant est évidemment Star Wars. L'œuvre initiée par George Lucas illustre parfaitement la définition de ce courant de la SF. Celui-ci permet toutes les folies visuelles et scénaristiques, ainsi que le développement d'un univers aussi riche que vaste. BioWare a également le réussi le pari, avec les jeux Mass Effect. Ce dernier pourrait bientôt avoir de la concurrence, puisque Zack Snyder a révélé l'existence d'un projet très ambitieux. Il s'agit d'un RPG "littéralement dingue", "énorme", "intense" et "énorme". Beaucoup de superlatifs pour un projet encore mystérieux.

Mais l'on sait déjà que celui-ci sera intimement lié au long-métrage sur Netflix. Selon Snyder, il permettra ainsi "d’en apprendre plus, de tout savoir à propos de l’univers de Rebel Moon”. Le réalisateur explique qu'il s'agissait initialement d'un projet de moyenne envergure pour accompagner la sortie du long-métrage. Le développeur, dont on ne connaît pas l'identité, à cependant revu ses ambitions à la hausse au vu de la richesse de l'univers imaginé par le réalisateur. Enfin, si cela vous inquiète, sachez que les deux œuvres sont pensées pour être interconnectées. Une attention toute particulière est donc portée sur la cohérence entre le film et le jeu. On a hâte d'en savoir plus !