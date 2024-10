Un nouveau leak sur la licence Rainbow Six vient de tomber et ça devrait faire plaisir aux afficionados de la légendaire franchise Tom Clancy's. Ubisoft serait en train de préparer quelque chose.

En toute logique, un film Rainbow Six verra le jour sous la supervision de Chad Stahelski (John Wick). Un long-métrage qui se basera sur le roman de Tom Clancy avec Michael B Jordan (Creed, Black Panther) dans le rôle de John Clark. C'est du moins ce qui a été annoncé l'année dernière, mais pour le moment, aucun signe de vie. En attendant, vous pouvez toujours vous replonger dans le jeu multijoueur à succès d'Ubisoft qui est entré dans sa neuvième année d'exploitation.

Un nouveau leak intrigant sur Rainbow Six Atom

Ubisoft a lancé la neuvième année de contenus pour Tom Clancy's Rainbow Six Siege en mars dernier. La saison 3 de l'année 9, Twin Shells, est même disponible depuis le 10 septembre 2024. Elle inclut notamment des systèmes d'anti-triche, d'anti-toxicité et de réputation révisés, des défenseurs inédits, une playlist supplémentaire etc. Après tout ce temps, l'éditeur arrive encore à maintenir son FPS en vie, ce qui est une belle prouesse. Il faut dire que le côté tactique permet de bien le différencier d'autres jeux de tir multijoueur en vue subjective du marché, et que la société a pu peaufiner sa formule au fil des années. En 2022, Ubi a également annoncé Rainbow Six Mobile qui a été repoussé en 2025.

Selon le leaker Shiny77, qui a plutôt une solide réputation dans sur la scène R6, ce n'est peut-être pas le seul projet en cours de développement. Il a en effet partagé un nouveau leak qui devrait plaire aux fans de la licence. « Ubisoft travaille sur un nouveau jeu. Nom de code : Rainbow Six Atom. Ce nom n'est que provisoire pour l'instant, et il est susceptible de changer » indique t-il sur son profil X. Visiblement, ce serait donc un projet encore différent de Rainbow Six Mobile. Quelque chose dans la lignée d'Extraction ? Voire un jeu solo ? Il n'y a malheureusement pas plus d'informations à l'heure d'écrire ces lignes.

Capture Steam de R6 Siege.

Source : Shiny77.