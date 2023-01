J-11 (à l'heure d'écrire ces lignes) avant la sortie du PSVR 2 partout dans le monde. Un nouveau modèle qui a déjà dans sa poche ceux qui ont pu l'essayer.

Le PSVR 2, un casque de dingue paraît-il

Entre deux séances d'essai de son casque VR qui veut vous tuer, Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus devenu Meta, a eu accès au PSVR 2. Et même si la réalité virtuelle n'a plus aucun secret pour lui, puisque c'est l'un des piliers de la technologie, enfiler le casque PS5 l'a rendu toute chose.

En réponse un article qui vante le bond en avant réalisé par ce modèle, l'homme s'est adressé à Shuhei Yoshida, patron de la division « Indies initiative » de PlayStation. Son verdict ? C'est époustouflant !

J'ai été époustouflé quand j'ai essayé le PSVR 2 récemment. Le premier PlayStation VR était sans doute le plus grand succès de la génération, cette version fera encore mieux.

On ne sait pas où et comment, mais il est possible qu'il ait eu Horizon Call of the Mountain entre les mains. Une exclu PSVR 2 au nom très porteur qui était disponible dans les allées du CES 2023. Ou peut-être qu'il a été scotché au fauteuil grâce à cette fonctionnalité absolument terrifiante.

À moins d'un mois du lancement, Sony devrait communiquer davantage sur son PS VR 2. Comme avant chaque grosse sortie, hardware ou software, la piste d'un State of Play bien copieux est une piste à envisager.