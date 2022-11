Non ce n'est pas une (mauvaise) blague. Un ingénieur et précurseur de la VR travaille sur un casque qui pourrait vous faire mourir avec votre avatar virtuel.

Cette sinistre idée de casque VR tueur vient de Palmer Luckey, l'inventeur de l'Oculus Rift et fondateur de l'entreprise éponyme qui a depuis été rachetée par Facebook. S'il a démissionné en 2017, il n'a pas abandonné pour autant ses recherches sur la réalité virtuelle. Sur son propre site, le créateur explique avoir mis au point un modèle qui peut littéralement tuer le joueur, dans la vraie vie, dès lors que son alter-égo virtuel meurt dans le jeu.

« Si vous mourez dans le jeu, vous mourez dans la vraie vie » Palmer Luckey, fondateur d'Oculus, via son site officiel.

De quelle manière ? Avec trois charges explosives qui seraient reliées à un capteur photo. Lorsque le dispositif détecte un écran rouge qui clignote, synonyme de game-over, les engins se déclenchent et provoquent la mort instantanée de l'utilisateur en détruisant son cerveau. Il ajoute avoir même pensé à un mécanisme pour éviter le retrait ou la destruction du casque VR.

Palmer Luckey concède que son invention n'est pas encore parfaite pour une raison tout aussi glauque. « Il existe diverses carences qui pourraient amener à la mort de son propriétaire au mauvais moment » déclare t-il. Il avoue également que ce n'est qu'une « œuvre d'art de bureau » qui n'a pas vocation à être commercialisée. Mais qu'en sera t-il si elle se retrouve entre les mauvaises mains ou de franchir le pas ?

Sword Art Online comme inspiration

Une nouveauté ? Oui et non. Si créer un tel instrument de mort l'est, Palmer Luckey s'inspire du NerveGear de Sword Art Online. Une série de romans écrite par Reki Kawahara. Dans cette œuvre, des joueurs de VRMMORPG (Virtual Reality Multi Massively Online Role Playing Game) sont enfermés dans un jeu et portent tous un NerveGear. Un casque VR qui envoie de puissantes micro-ondes capables de neutraliser le cerveau des utilisateurs si leurs points de vie sont épuisés, ou qu'ils tentent de s'échapper en déconnectant ou en enlevant le NerveGear. Palmer Luckey n'a pas réussi à reproduire ce système, d'où le choix des charges explosives.