Actuellement se tient à Las Vegas le Consortium Electronics Show (CES), l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés dans le vaste monde la tech. C'est le cas notamment du Fufuly , qui est un dispositif ayant pour objectif de réduire l'anxiété. Sous la forme d'un gros coussin, il permet à l'utilisateur de réduire le rythme de sa respiration pour l'inciter inconsciemment à prendre des inspirations plus profondes. Et donc de se détendre.

Le coussin du CES qui vous veut du bien

Le Fufuly qui est présenté au CES est un coussin anti-anxiété qui utilise donc un système de pulsation rythmique douce comme principal outil thérapeutique. L'idée est que lorsque vous étreignez un Fufuly, son comportement réaliste stimule votre ventre pour induire une respiration plus lente et plus profonde. Pour ce projet, Yukai Engineering s'est associé à l'Université de Tokyo, qui a étudié le "phénomène de synchronisation rythmique entre les individus ou entre les individus et les objets" lorsqu'ils interagissent les uns avec les autres. Le constructeur explique :

L'utilisation du coussin pendant seulement 5 minutes peut réduire le niveau de stress des utilisateurs et les rendre plus alertes.

Le Fufuly est livré avec trois modes de fonctionnement : le mode "régulier" et "profond", le troisième mode étant basé sur des techniques de respiration de relaxation courantes que l'on peut par exemple trouver en sophrologie. Le coussin en lui même par ses vibrations donne l'impression à l'utilisateur de recevoir un calin.

Bref, on arrête pas le progrès. Pour le moment il n'y a pas de prix annoncé mais le produit doit sortir dans le courant de l'année 2023 via une campagne de financement participatif. Une nouvelle fois le CES permet tout de même de découvrir de sympathiques objets.

Dans la nuit du 4 au 5 janvier ce fut d'ailleurs l'occasion pour Sony de présenter pas mal de produits.