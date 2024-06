Sony Interactive Entertainment, comme les autres constructeurs ou sociétés high-tech, cherche constamment de nouvelles idées ou produits à lancer sur le marché. Par exemple, le journaliste Jeff Grubb a confié que la firme japonaise pourrait avoir trouvé une solution pour offrir la rétrocompatibilité des jeux PS3 sur PS5 en local et non plus seulement en streaming comme actuellement. L'accessibilité est également un thème important et l'entreprise semble réfléchir à un nouveau périphérique pour permettre à encore de plus de personnes de jouer sur PlayStation 5, PS6 voire au-delà.

Une manette PS5 ou PS6 modulable et tactile ?

En décembre 2023, Sony Interactive Entertainment a sorti la manette PS5 Access. Un kit au design bien différent des périphériques traditionnels, avec une grande polyvalence et modularité, pour répondre aux besoins des personnes handicapées. L'accessoire comporte divers capuchons de joysticks et touches, mais permet surtout d'être modifié aisément par l'utilisateur en fonction de sa force, ou de sa liberté de mouvement par exemple. Un nouveau brevet, déposé le 6 juin 2024, a l'air d'aller en ce sens.

Dans les documents découverts par Exputer, on peut voir que le constructeur explore la faisabilité d'une manette, peut-être PS5 ou PS6, d'un autre genre. Ce serait visiblement une surface plane qui devrait, au moins au préalable, être branchée à un périphérique classique pour la personnalisation. Cela pourrait prendre la forme d'une sphère, d'un carré ou autre. Ensuite, l'utilisateur ou l'utilisatrice pourrait dessiner les boutons « de la taille et de la forme souhaitées » grâce au procédé d'encre conductrice. L'interface serait donc entièrement tactile pour les joueuses et joueurs dont la mobilité ou les fonctions motrices sont plus limitées.

Cette manette PS5 ou PS6 disposerait même d'une touche spéciale « anti-fatigue ». Le fonctionnement des boutons serait ainsi plus simple puisqu'il n'y aurait plus à maintenir un bouton par exemple. Un seul appui permettrait de réaliser une telle action. De même, un seul appui pourrait faire croire au système que la touche a été pressée deux fois. Alors avons-nous là une manette PS6 ou PS5 ? Comme d'habitude avec les brevets, il s'agit avant tout de recherches et cela permet de sécuriser des concepts. Mais rien ne dit que cela aboutira à un produit pouvant être commercialisé sur le marché.