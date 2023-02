Alors qu’il met des bâtons dans les roues à Microsoft pour empêcher l’acquisition d’Activision-Blizzard, Sony de son côté continuerait de faire grossir ses rangs.

Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs et indices indiquent en effet que la firme aurait mis la main sur un tout nouveau studio. Aujourd’hui de nouveaux éléments semblent les confirmer une bonne fois pour toutes. Qui sera le prochain après Savage Game Studios ?

Un nouveau rachat se confirme

Le petit nouveau des PlayStation Studios ne serait autre que Ballistic Moon, un studio fondé en 2019 par d’anciens développeurs de chez Supermassive (The Quarry), dont certains ont même travaillé sur Until Dawn à l’époque.

Alors qu’il y a peu, Sony listait lui-même le studio Ballistic Moon dans une offre d’emploi (qui a depuis été corrigée et ne l’affiche plus), l’acquisition réapparaît sur la toile. Mais cette fois-ci, c’est le site Pitchbook, qui recense tous les mouvements financiers de l’industrie et d’autres, qui vient d’enregistrer le rachat dans sa base de données. Le site spécialisé affirme en effet que Ballistic Moon aurait trouvé un acheteur, et que ce dernier ne serait nul autre que Sony.

Pitchbook via Gamerant

Une exclusivité PS5 dans les cartons

On le sait depuis un moment, le studio anglais, qui engage un peu moins d’une cinquantaine d'employés, travaille actuellement sur un jeu exclusif PS5 depuis plusieurs années maintenant. Il est dit que le Project Bates, développé sous Unreal Engine 5, serait un survival horror narratif dans la veine d’un Until Dawn. Le jeu serait d'ailleurs exclusif à la PS5. Mais ici, les informations sont beaucoup trop minces pour qu'on puisse en tirer des conclusions.

Pour ce qui est de l’acquisition, si cette dernière n’a pas encore été officialisée, c’est peut-être parce que Sony comptait l'annoncer lors d’un petit événement particulier. On rappelle en effet qu’un State of Play fait l’objet de grosses rumeurs depuis quelque temps. De ce que disent les bruits de couloir, un petit event devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, tandis qu’un plus gros serait d’ores et déjà prévu pour cet été. Mais ça reste encore à confirmer.

Pour l'heure, ni Sony ni Ballistic Moon n'a confirmé l'acquisition.