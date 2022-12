On le sait, le moteur Unreal Engine 5 est surement l'un des plus beaux à l'heure actuelle. Pour vous en convaincre voici une nouvelle démonstration.

L'Unreal Engine 5 promet de rendre les jeux plus beaux que jamais, et même si la dernière mise à jour de Fortnite est bluffante à ce niveau on est encore bien loin de tout ce que peut donner le moteur en terme de performances et de beauté. Pour cela, il faut pour le moment se concentrer sur les démos.

Unreal Engine 5.1, la démo impressionnante

Ainsi donc, MAWI United, qui a développé l'impressionnante démo Conifer Forest Biome, a récemment lancé une nouvelle démo conçue sous Unreal Engine 5.1, toujours dans la forêt, elle se nomme Nanite Redwood Forest, et elle représente un kilomètre carré d'une forêt entièrement générée de manière procédurale composée de milliards de triangles Nanite pour les arbres, plantes, rochers, débris, etc.

Plus qu'une simple vidéo, la démo Nanite Redwood Forest peut être téléchargée en allant par ici . Attention toutefois un puissant PC est nécessaire pour exécuter le tout correctement, avec au minimum un GPU RTX 2080 pour une résolution 1080p et un GPU RTX 3080 pour une résolution 4K.

Il faut dire qu'étant donné la technique (il suffit d'admirer la vidéo ci-dessus), une grosse configuration semble en effet évidente. Imaginez un peu le chemin parcouru sachant que la première version du moteur sort en 1998. On se souvient bien entendu de Unreal Tournament ou encore Deus Ex. Plus de 20 ans plus tard on se retrouve avec des démos de ce type et un résultat plus vrai que nature.