La fin d'année risque d'être très profitable à Sony avec la sortie de la PS5 Slim aux États-Unis. Et pour être sûr de battre tous les records, surtout durant le Black Friday 2023, la firme japonaise mettra en vente différents bundles avec de gros hits récents.

Un jeu gratuit avec la PS5 Slim

La PS5 Slim sera disponible incessamment sous peu outre-Atlantique, et d'ailleurs, certains l'ont déjà ramené à la maison. C'est de cette manière qu'on a pu avoir le premier comparatif réel avec la PS5 FAT, et ainsi voir que la différence était vraiment significative entre les deux modèles. Si la partie avec le lecteur de disques n'est pas nécessairement plus fine, encore que, la console est véritablement plus petite. Un bon point qui fait l'unanimité, au contraire de son design qui ne cesse de diviser.

Pour certains, la PS5 Slim ressemble davantage à un émulateur logé dans une coque PlayStation 5 que l'on peut se procurer sur Wish. Mais bon, dans le pire des cas, les acheteurs pourront la planquer derrière la télé. Cette esthétique, jugée douteuse par une partie des joueurs, sera certainement très vite oublié avec l'annonce officielle d'un bundle PS5 Slim.

Avant le lancement de la console, Sony commence à promouvoir un pack PS5 Slim avec un jeu gratuit : Call of Duty Modern Warfare 3. Vu la popularité de la licence sur le sol américain, ça sent le gros carton à plein nez d'autant que ça arrive avant la semaine cruciale du Black Friday. Cette offre sera en effet valable dès la sortie du FPS d'Activision et de la machine, soit à partir du 10 novembre 2023, pour 499,99$. La pub précise néanmoins que le stand vertical ne sera toujours pas fourni. Un cadeau, oui, mais pas deux.

Crédits : Charlie Intel.

Call of Duty Modern Warfare 3 offert avec la nouvelle PlayStation 5

Call of Duty Modern Warfare 3 sera donc offert avec la PS5 Slim, mais Sony a un second pack en stock pour frapper tout aussi fort. D'ici peu, les joueurs et joueuses américains pourront obtenir la nouvelle PlayStation 5 avec Marvel's Spider-Man 2. En revanche, la dernière production d'Insomniac Games sera cette fois-ci facturée aux consommateurs. D'après les informations du leaker billbil-kun de Dealabs, le bundle sera proposé au prix de 559,99$. Ce qui reste toujours moins cher que de prendre le jeu et la PS5 Slim séparément.

Une autre valeur sûre qui fait un tabac actuellement. En seulement 24 heures, Marvel's Spider-Man 2 s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Un record qui lui permet de dépasser sans forcer God of War Ragnarok, et d'être le titre PlayStation Studios à s'être écoulé le plus rapidement de toute l'histoire de la marque. Et ce n'est pas volé car même si c'est « la même chose en mieux », les nouvelles aventures de Peter Parker et Miles Morales sont pour nous « un blockbuster grand public qui tabasse sévère avec l’une des introductions les plus impressionnantes jamais vues ».