La dernière mise à jour de la PlayStation 5 cachait une jolie amélioration. Certains jeux n’en sont alors devenus que plus beaux et la différence est flagrante.

Depuis son lancement il y a plus de deux ans maintenant, la PlayStation 5 n’a eu de cesse de s’améliorer. Par le biais de grosses mises à jour, Sony ajoute petit à petit de nouvelles fonctionnalités, pratiques comme réclamées. La dernière en date a par exemple permis l'intégration complète de Discord sur la console en plus de quelques autres nouveautés. Entre-temps, le constructeur déploie des updates de routine, visant avant tout à améliorer les performances et la stabilité de la PS5 et à corriger quelques bugs mineurs au passage. Parfois ces petits patchs cachent quelques améliorations secrètes. C’était visiblement le cas de la mise à jour de fin avril.

Une meilleure rétrocompatibilité sur PS5

La rétrocompatibilité de la PS5 est secrètement devenue un peu meilleure. La console nouvelle génération permet de jouer à la quasi-totalité de la bibliothèque de la PS4 avec des temps de chargement plus rapides et des performances améliorées. Certains titres profitent tout de même d’un patch dédié améliorant drastiquement l’expérience, mais la transition d’une plateforme à une autre se fait sans accroc. Ou presque, car un souci de texture persiste sur plusieurs jeux depuis le lancement de la PlayStation 5. Le problème était d’autant plus flagrant avec Shadow of the Colossus où plusieurs assets, notamment des éléments du décor, étaient affichés en résolution extrêmement basse sans raison apparente. Comme le précise l’un des utilisateurs de Reddit, les problèmes soulevés survenaient aussi bien en mode performance que cinématique.

Tout ça appartient désormais au passé depuis la dernière mise à jour de la PS5 qui a semble-t-il enfin corrigé le problème. Plusieurs joueurs ont en effet constaté une nette amélioration depuis le déploiement de la version 23.01-07.20.00 de la console. Le flickering (scintillement) et textures disgracieuses appartiennent désormais au passé et le remake de Bluepoint ayant enfin l’allure qu’il aurait dû avoir et un peu plus de verdure. Dans le doute, certains utilisateurs ont poussé leurs tests un peu plus loin : les soucis ont définitivement disparu et ce peu importe que le jeu soit installé sur le SSD interne ou sur un disque connecté via USB. Pour que vous compreniez l'étendue des améliorations, rien de mieux que quelques images comparatives :