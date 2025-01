Dès demain, mardi 21 janvier 2025, les abonnés au PS Plus Extra vont pouvoir tester de chouettes jeux dont Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sayonara Wild Hearts et l'une des plus grosses exclusivités PlayStation, God of War Ragnarok. Jusqu'à la fin du mois ou presque, Sony offre aussi un super cadeau entièrement gratuit et pour tout le monde. La condition principale n'est pas d'avoir un abonnement au PlayStation Plus, mais plutôt d'avoir une PS5 ou une PS4 en état de fonctionnement.

Un cadeau 100% gratuit encore de retour sur PS5 & PS4

De temps à autre, les possesseurs de PS5 et PS4 peuvent bénéficier de cadeaux gratuits. Et ce sera encore le cas jusqu'au 27 janvier 2025 avec une offre qui semble plaire puisqu'elle était déjà disponible à plusieurs reprises l'année dernière. Dès maintenant, il est possible de profiter de 3 mois d'essai prolongé à la plateforme de streaming vidéo Apple TV+. Au cas où vous n'êtes pas au courant, il s'agit d'un service SVOD comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou Max, qui réserve son lot de séries originales à succès comme Silo, Ted Lasso, For All Mankind ou encore l'énorme show du moment qui a fait son retour, Severance.

Pour réclamer cet abonnement gratuit à Apple TV+, il vous faut une PS5 ou PS4, un compte PlayStation Network et un compte Apple. Une offre qui s'adresse aux nouveaux abonnés mais également à certains anciens. « Cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés à Apple TV+ et les anciens abonnés à Apple TV+ éligibles ». Évidemment, inutile d'espérer activer cet avantage et de visionner par la suite les contenus sur un appareil mobile, comme un smartphone ou une tablette, puisque c'est uniquement valable sur PS5 ou PS4.

« Profitez de votre offre Apple TV+ avant le 27 janvier 2025 et découvrez des séries à succès comme Silo, Slow Horses, Severance, Shrinking, Monarch: Legacy of Monsters et plus encore ». Cet essai gratuit à Apple TV+ arrive juste à temps pour Severance Saison 2 et ce n'est certainement pas un hasard.

Cherchez l'application Apple TV+ dans « Contenu multimédia » de votre PS5

Téléchargez et ouvrez l'application Apple TV+, puis suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Si vous n'en avez pas, créez-en un

Profitez de votre période d'essai de 3 mois à Apple TV+ pour regarder les films, séries et documentaires de la plateforme

Comment profiter de l'offre Apple TV+ 3 mois gratuits sur PlayStation 4

Rendez-vous sur l'application Apple TV+ dans la section « TV et vidéo » de votre PS4

Téléchargez et lancez l'application Apple TV+, ensuite suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. En créer un le cas échéant

Profitez de votre période d'essai de 3 mois à Apple TV+ pour visionner de nombreux programmes exclusifs très bien reçus par la critique

Source : PlayStation.