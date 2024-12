Avec les Game Awards 2024, nous avons eu un aperçu de ce que nous réservait - en partie - l'avenir du jeu vidéo. Plusieurs très gros jeux se sont montrés, parfois pour la première fois. Pourtant, certains titres remarqués et même attendus depuis longtemps ont été absent de la grande cérémonie. On pense notamment à une belle exclusivité PS5... qui a pourtant une grande nouvelle à annoncer !

Cette exclusivité PS5 qui vous fait de l'œil arrive bientôt

Cela fait déjà neuf ans qu'on l'attend : Lost Soul Aside fait partie de ces titres de plus en plus nombreux qui font briller la scène chinoise du monde vidéoludique. Ce action-RPG a retenu l'attention du public avec son esthétique soignée et un air aussi bien de Final Fantasy XV et de Devil May Cry.

L'ambition du titre a vite retenu l'attention de Sony. Ainsi, ce qui était un jeu initié par l'incubateur China Hero Project a pu bénéficier d'un soutien solide de la compagnie. Une véritable équipe a même pu se former pour monter le studio Ultizero Games. Ce faisant, les promesses pour Lost Soul Aside ne font que grandir !

Mais le jeu se fait encore discret... du moins, pour jusqu'à il y a quelques jours ! De fait, nous devrions très bientôt en entendre parler beaucoup plus si on se fie à la nouvelle bande-annonce de gameplay. Elle dévoile davantage les combats, toujours aussi vifs qu'on avait pu le voir dans les précédentes présentions, mais aussi l'atmosphère reposante du jeu.

Ce n'est pas tout ! Cette nouvelle bande-annonce donne enfin l'information que les joueurs attendaient depuis si longtemps : la date de sortie. On a désormais la confirmation que Lost Soul Aside arrivera en 2025. Comme prévu, le jeu sortira sur PC mais sera une exclusivité console PS5. Reste à savoir si ce titre aura le même succès que Black Myth Wukong, autre jeu chinois qui a largement conquis le public. D'ici-là, une chose est sûre, l'année à venir sera riche en nouveautés.