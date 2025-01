À peine les nouveautés du PS Plus Extra et Premium du mois sont-elles arrivées que Sony dévoile déjà la liste des départs des deux formules pour février 2025.

Comme toujours, Sony prend soin de dévoiler en amont les prochains départs du catalogue afin de laisser le temps aux joueurs de terminer ou d’essayer les malheureux sortants avant le jour fatidique. Vous aurez encore quelques semaines pour vous lancer dans la série Tales of ou les autres évincés. Le 18 février 2024, le PS Plus Extra perdra ainsi 8 jeux, dont beaucoup de RPG appréciés.

Les départs du PS Plus Extra de février 2025

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux du catalogue des formules Extra et Premium. Comme tous les services d’abonnement de cet acabit, Sony fait régulièrement le ménage en mettant quelques productions à la porte. Des sorties qui sont parfois douloureuses, notamment pour les amateurs de JRPG japonais qui ont dû se remettre des départs de l’intégrale des Kingdom Hearts, Dragon Quest et même Final Fantasy, mais Square Enix n’est pas le seul éditeur à avoir la main lourde. C’est une autre licence phare du genre qui quittera le PS Plus Extra et Premium à compter du 18 février 2025.

Ce sont en effet quatre jeux de la série Tales of qui s’apprêtent à faire leurs adieux dont le plus récent : l’excellent Arise. Bandai Namco retirera également à cette même date son très bon action-RPG Scarlet Nexus qui avait beaucoup séduit les amateurs du genre. Ce ne seront malheureusement pas les seuls RPG à quitter le service. Voici la liste de toutes les sorties au catalogue du PS Plus Extra de février 2025 :

Scarlet Nexus

Tales of Arise

Tales of Symphonia Remastered

Bulletstorm: Full Clip Edition

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Outriders

Tales of Zestiria

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Combien de temps pour les finir et les platiner ?

Du temps, il va en falloir si vous comptez terminer plusieurs jeux sortants du PS Plus Extra et Premium en février 2025. Il vous reste cependant encore du temps pour vous lancer dans cette quête. Que vous souhaitiez simplement voir le bout de l’histoire principale ou au contraire en platiner, nous vous avons compilé les estimations de temps nécessaires pour chaque sortant du PS Plus Extra, et ce dans les deux cas de figure.