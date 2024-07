Alerte bon plan pour les joueurs PS5 et PS4. Une nouvelle promotion va vous permettre d’acheter vos abonnements PS Plus et vos jeux moins chers ce weekend.

Chaque mois, le PS Plus propose un nouveau trois jeux « gratuits ». En ce moment, les abonnés peuvent ajouter à leur bibliothèque un trio composé de Borderlands 3, NHL 24 et Among Us. Les titres concernés sont alors conservés aussi longtemps que l’abonnement perdurera, mais seront verrouillés s’il arrive à terme jusqu’à ce que vous ayez à nouveau souscrit à une l’une des offres. Si votre échéance est déjà terminée ou approche de sa fin, un nouveau bon plan pour acheter son PS Plus moins cher est disponible ce weekend. On vous explique la marche à suivre.

Une jolie promo sur les cartes PSN ce weekend

Depuis l’augmentation de l’ensemble des formules du PlayStation Plus, rares sont les promotions officielles de Sony. L’éditeur ne réserve ses quelques opérations commerciales qu’aux non-abonnés, laissant presque constamment ceux qui ont besoin de renouveler leur abonnement sur la touche. Par chance, ils peuvent régulièrement renouveler leur PS Plus en payant moins cher, grâce à l’astuce des cartes PSN. Le concept est simple, récupérer ces fameux bons d’achats en promo pour ensuite acheter le PlayStation Plus moins cher. Une technique qui fonctionne avec tout ce qui est vendu sur le PlayStation Store, jeux, abonnements, DLC et microtransactions compris. Dans un cas comme dans l’autre, c’est LA solution pour faire des économies et jouer moins cher.

L’offre actuelle vous permet donc d’économiser par rapport au prix habituel de la formule Essential. Le bon plan du weekend vous permet donc d’obtenir une carte PSN de 100€ pour seulement 84.99€ seulement. En résumé cela donne :

PS Plus Essential un an + 28€ de PSN : 84,99€ au lieu de 100€

: 84,99€ au lieu de 100€ PlayStation Plus Extra un an + 74€ de PSN : 169,58 au lieu de 200€

: 169,58 au lieu de 200€ PS Plus Premium un an + 48€ de bon d'achat : 169,58 au lieu de 200€

Ceux qui sont davantage intéressés par l’achat de jeux sont en veine, puisqu’une nouvelle vague de promos bat son plein sur le PlayStation Store. Ce sont quelque 4500 titres et DLC PS5 comme PS4 qui sont à prix cassé pendant quelques semaines. Avec cette astuce, les joueurs profitent alors d’une double réduction grâce aux économies faites sur leurs cartes PSN. On rappelle qu’elles peuvent être cumulées à l’infini et qu’elles n’expirent pas une fois qu’elles ont été rentrées sur votre compte. Pour profiter de l’offre permettant d’acheter le PS Plus moins cher, voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 100€ et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « PSNFR100 » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Promo sur les cartes PSN ©Eneba

C’est clairement la meilleure offre disponible en ce moment, donc foncez. La promo prendra en effet fin le 29 juillet 2024 à 13h. Comme toujours, l’offre est valable en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Algérie et Tunisie. Les prix peuvent également varier d’une journée à l’autre, nos chiffres se basent donc sur l’offre la moins chère et actuellement en stock au moment où nous écrivons ces lignes.