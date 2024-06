Le PS Plus Premium offre une fois de plus une excellente opportunité de se faire plaisir avec l'une des grosses sorties de l'année. Du très lourd, comme on peut s'y attendre.

Le PS Plus Premium offre souvent la possibilité de tester gratuitement des jeux. Cette fois-ci, une récente grosse exclusivité de la PS5 vous est proposée. Et ça ne rigole pas, car il sera possible d'y jouer pendant une période prolongée. De quoi avoir largement le temps de déterminer si le jeu vous convient ou non. Au pire, vous aurez passé un bon moment. Au mieux, vous aurez envie d'acquérir le jeu pour de bon.

Le PS Plus Premium régale

Les abonnés au PS Plus Premium sont invités à découvrir Stellar Blade, un jeu qui se distingue déjà par son accessibilité accrue via le PlayStation Store. En effet, une démo d'une heure, dont les progrès sont sauvegardés, est disponible, et les joueurs peuvent maintenant prolonger cette expérience grâce à un essai de deux heures offert dans le cadre de l'abonnement. Cette combinaison permet aux utilisateurs de tester le jeu pendant près de trois heures avant de décider s'ils souhaitent acheter la version complète.

Stellar Blade, un jeu d'action-aventure captivant, propose une intrigue principale qui se déploie sur environ 20 à 22 heures de jeu. Cependant, les joueurs qui s'engagent dans les quêtes secondaires pourront profiter d'une expérience d'environ 40 heures. Ces missions additionnelles sont particulièrement recommandées pour mieux préparer les joueurs à affronter des boss réputés pour leur difficulté.

En plus de ces aspects ludiques, Stellar Blade fait partie du programme PlayStation Stars, une initiative de récompenses de Sony. Cette stratégie de mise à disposition gratuite partielle du jeu illustre une tendance croissante dans l'industrie du jeu vidéo. Où l'accessibilité et la flexibilité de l'expérience utilisateur deviennent primordiales. En offrant à la fois une démo et un essai au sein de leur abonnement Premium. PlayStation cherche non seulement à séduire de nouveaux utilisateurs mais aussi à offrir une valeur ajoutée significative à son service. Cette approche pourrait bien redéfinir les attentes des joueurs vis-à-vis des abonnements de jeu. En les incitant à explorer plus librement de nouveaux titres avant de s'engager financièrement.

Stellar Blade est disponible depuis le 26 avril 2024 sur PS5.