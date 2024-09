Le PS Plus perdra prochainement plusieurs jeux de son catalogue et malheureusement, Sony vient d'en ajouter à la liste déjà bien longue. Plusieurs nouveaux jeux quitteront vos catalogues prochainement, dont de gros jeux encore une fois.

On est bien content quand, chaque mois, de nouveaux jeux arrivent dans le PS Plus Extra et Premium. Moyennant un abonnement mensuel, les joueurs ont accès à une centaine de jeux répartis dans un ou deux catalogues (selon la formule choisie), en plus de profiter du jeu en ligne et de promos exclusives. Malheureusement, il n’y a pas que des nouveautés, puisque quand des jeux arrivent, d’autres partent. Et ce mois-ci, des sorties, il y en a un paquet.

Quatre nouvelles sorties du catalogue PS Plus en septembre, ça fait mal

Sony nous avait déjà annoncé le départ imminent de près de 12 jeux, dont certains très gros hits comme Horizon Forbidden West qui partira donc avant l’arrivée de la PS5 Pro et de son patch d’optimisation, Nier Replicant, ou encore Marvel’s Midnight Suns et Alien Isolation. Une douzaine de gros jeux qui vont être suivis par 4 nouveaux. En effet, l’onglet Dernière Chance du catalogue PS Plus a été mis à jour avec quatre titres supplémentaires, ce qui élève le total à 16 jeux désormais. Ça va faire un sacré vide.

Les nouveaux jeux ajoutés à cette liste des sorties du mois de septembre 2024 sont : Unpacking, un jeu indé très sympa qui se platine en une poignée d’heures seulement, 13 Sentinels: Aegis Rim, un action-RPG japonais, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, un FPS pour les amoureux du tir longue distance, et le jeu de gestion Planet Coaster, dont le nouvel opus arrive très bientôt. Tous quitteront le PS Plus en même temps que les 12 autres jeux le 17 septembre prochain.

La liste complète des jeux qui quitteront le PS Plus le 17 septembre 2024 :