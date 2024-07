Les jeux du PS Plus de juillet 2024 sont enfin dispo et il y a du très très bon. Invitez vous amis, le multi est à l'honneur !

Comme chaque mois, le PS Plus offre plusieurs jeux à ses abonnés. Des titres « gratuits » puisqu’ils ne nécessitent absolument aucun passage à la caisse supplémentaire. C’est un bonus mensuel offert pour celles et ceux qui se sont abonnés à l’une des trois formules du PlayStation Plus. Ce mois-ci, c’est le fun et le multijoueur qui sont à l’honneur avec trois jeux particulièrement appréciés chacun dans leur domaine.

Les jeux du PS Plus de juillet 2024 sont enfin dispo !

Une bonne tranche de rigolade entre amis ou en famille, on en a besoin en ce moment. Ça tombe bien puisque sur le PS Plus de juillet 2024, au moins deux des trois jeux devraient vous garantir quelques rires. Le dernier, quant à lui, sera surtout fait pour les amateurs de sport et plus particulièrement les fans de hockey. Quoi que, si vous êtes curieux, c’est le moment d’essayer puisque tous les jeux sont désormais disponibles et ce jusqu'au 6 aout prochain. Voici ce qu'il vous attends !

Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Among Us, le petit jeu devenu grand, très grand

Le premier que l’on pourra mentionner n’est autre qu’Among Us. Un jeu archi-connu qui a su marquer sa génération et qui se déclinera même prochainement en série, rien que ça. Jouez avec des inconnus ou des amis (voire même de la famille) et lancez-vous dans des parties où l’objectif n’est autre que de découvrir qui est l’imposteur. Un assassin prêt à tout pour faire perdre la partie aux braves survivants qui, de leur côté, devront remplir quelques missions pour assurer leur survie.

Borderlands 3, le roi du shooter looter arrive dans le PS Plus

Multi et humour toujours avec du FPS coopératif cette fois. Borderlands 3 est offert au PS Plus de juillet 2024. Le roi du shooter-looter et son univers déjanté nous offre ici une aventure ultra bien rythmée et toujours bourrée d’humour. Cette fois, les chasseurs de l’arche devront affronter des jumeaux complètement cinglés et bien décidés à mettre à mal l’univers pour la gloire et le pouvoir. Faites le ménage avec des centaines de pétoires et des personnages hauts en couleur. Le tout seul ou en coop jusqu’à 4. On vous conseille d’ailleurs cette dernière méthode puisque c’est bien à plusieurs que la fête est plus folle.

NHL 24, le hockey c'est ok, ok ?

Enfin, un peu de sport avec NHL 24, lui aussi jouable en coopération. Ras le bol des grosses chaleurs ? Tant mieux ! NHL 24 est un jeu de sport et plus particulièrement de hockey. Si ce n’est pas aussi démocratisé par chez nous que le foot, outre-Atlantique, c’est incontournable. NHL 24 propose plusieurs modes de jeu, des équipes et des terrains sous licences officielles sans oublier les joueurs bien évidemment. Ultra apprécié par les fans, c’est LE jeu de hockey par excellence. Vous pourrez vous en faire une idée dès ce mois-ci avec le PS Plus de juillet.