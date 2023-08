Ils sont un peu plus de 14 à rejoindre les longues listes de jeux PS Plus Extra et Premium ce mois-ci. Des titres plutôt bons et deux sorties day one qui viennent grossir la bibliothèque des abonnés. Mais qui dit nouveauté, dit aussi sorties, puisque chaque mois, Sony passe un coup de balai pour faire de la place. Et en septembre, parmi les sortants, on trouve de sacrées pépites.

Les jeux sortants du PS Plus Extra & Premium sont connus

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux du PS Plus Extra & Premium, visiblement. Le mois prochain, ils seront un peu moins de 10 à quitter le service jusqu'à nouvel ordre. Dans le tas, s'il y a des jeux un peu de niche comme Nidhogg 2 ou encore Death end re;Quest 2, on note surtout le départ de gros jeux, principalement d'Ubisoft d'ailleurs.

Trois open world quitteront le navire : Ghost Recon Wildlands et Watch Dogs 1 & 2. Des titres critiqués, mais aussi très appréciés par les fans, mine de rien. Ensuite c'est Steep, le jeu de glisse ayant inspiré notamment Riders Republic, qui rangera le snowboard pour un temps.

Mais s'il faut retenir deux titres qui manqueront assurément aux abonnés, ce sont bien Chicory : A colorful Tale et Deathloop. Le premier est une vraie petite pépite indie qui serait vraiment dommage de manquer. Si vous avez donc encore un créneau de libre dans votre agenda, c'est le moment de l'essayer. Le second, on ne le présente plus. Deathloop est l'un des jeux sensationnels de 2021, signé Arkane Studios, les papas de Dishonored. Un FPS malin, sur fond de boucle temporelle, qui nous déroule une trame intéressante et bien amenée. Une vraie réussite dans son genre.

Chicory: A Colorful Tale

Death end re;Quest 2

Deathloop

Ghost Recon: Wildlands

Nidhogg 2

Steep

Through the Darkest of Times

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Dernière chance pour en profiter sur PS5

Le mois de septembre amputera donc les abonnés au PS Plus Extra & Premium de près de 9 jeux, dont plusieurs sont plutôt bons, excellents pour certains même. Il ne vous reste donc que quelques semaines pour en profiter. Ces jeux quitteront le PlayStation Plus Extra & Premium dès le 19 septembre 2023. Dans un petit mois donc. Pour l’heure, il est donc encore temps d’en profiter, mais passé ce délai, il faudra passer à la caisse pour les mettre la main dessus définitivement.

Encore faut-il avoir le temps avec les nouveaux jeux d'août, les ajouts de titres du PS Plus Extra et les prochains gros septembre sur la console, comme l’excellent Baldur’s Gate 3 qui s’offre une version PS5 le 6 septembre. Le jour même où Starfield débarque sur PC et Xbox. Même si les deux jeux sont très différents et sortent sur des plateformes différentes, on s’attend déjà à un combat de titans et ce, même si Baldur’s Gate 3 a pris de l’avance sur PC.