Tous les nouveaux jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra & Premium de décembre 2024 sont en ligne sur PS5 et PS4. Voici la liste complète des sorties du mois.

Le trio de jeux « gratuits » mensuel du PS Plus Essential est toujours disponible à l'heure d'écrire ces lignes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur finit l'année en beauté avec son service d'abonnement. Jusqu'au 6 janvier, les abonnés peuvent récupérer le « Meilleur jeu de l'année 2021 » (GOTY) It Takes Two, le très bon pokémon-like Temtem, ainsi qu'Aliens Dark Descent. Un jeu stratégique à la X-COM qui a été une bonne surprise, même pour celles et ceux qui ne sont pas nécessairement attirés par le genre. Après quelques jours d'attente, le line-up PS Plus Extra & Premium de décembre 2024 est disponible avec des licences cultes.

Les jeux PS Plus Extra de décembre 2024 disponibles

On est le mardi 16 décembre 2024, et comme prévu, les nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium de décembre 2024 sont tous disponibles sur PS5 et PS4. Du lourd en perspective ? Ça dépend des points de vue et certains pourraient être déçus par de gros titres offerts ce mois-ci. Dans la sélection, on a notamment Sonic Frontiers et Forspoken qui ne font pas l'unanimité auprès des joueuses et joueurs.

Parmi les jeux PS Plus Extra de décembre 2024, on a également le satisfaisant metroidvania F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, WRC Generations ou encore Jurassic World Evolution 2. Un titre de gestion où vous pourrez peut-être réaliser un rêve qui est celui gérer votre parc à dinosaures. D'ailleurs pour les fans de la licence de Steven Spielberg, sachez que Jeff Goldblum et Bryce Dallas Howard sont au casting vocal de cette suite.

Voici tous les nouveautés PS Plus Extra de décembre 2024 :

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Biped | PS4, PS5

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium de décembre 2024

Quoi de neuf pour les jeux PS Plus Premium de décembre 2024 ? On retrouve une autre licence culte : Star Wars. Le soft PSVR2 Tales from the Galaxy's Edge est offert aux abonnés. Dans un autre genre, le service rend hommage à l'ère PS2 et aux jeux de plateforme avec deux Sly ainsi que Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5

Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2

Source : PlayStation Blog.