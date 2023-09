Chaque mois, les abonnés aux différentes formules du PlayStation Plus peuvent mettre la main sur de très nombreux jeux. On a les sorties mensuelles du PS Plus Essential, mais également des ajouts réguliers dans les catalogues de jeux du PS Plus Extra et Premium. Mais il y a également de très nombreux titres qui quittent le service en même temps pour céder leur place aux nouveaux. Et on connaît la liste des sorties du mois d'octobre 2023.

Les jeux sortants du PS Plus Extra & Premium d'octobre 2023

En octobre 2023, pas moins de 16 jeux quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour en profiter, et vous devriez vous y mettre dès maintenant si l'un de ces titres vous parle, puisque certains sont particulièrement longs, comme les Yakuza par exemple, et ils sont trois à quitter le navire le mois prochain. On notera également le jeu narratif de Supermassive, The Quarry, qui retournera se planquer dans les bois avant Halloween, mais aussi Far Cry 4 et Far Cry 5, les deux FPS d'Ubisoft qui prendront leur retraite en même temps.

Dans cette liste, on note aussi que deux immenses pépites sortiront du catalogue, il s’agit ici d’Inside et Limbo, deux phénomènes de la scène indépendante signés Playdead. Si vous n'avez pas encore touché à ces chefs-d'œuvre, c’est le moment ou jamais d’en profiter.

Astebreed

Clouds & Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal*Gunvolt: Burst

Goosebumps: The Game

Inside

Limbo

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

TorqueL

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Dernière chance pour en profiter sur PS5

Ces 16 jeux quitteront les catalogues du PS Plus Extra & Premium dès le 17 octobre 2023. Après ça, il faudra forcément repasser à la caisse pour mettre la main dessus, ou attendre qu’ils reviennent dans le catalogue un de ces jours. C’est rare, mais c’est déjà arrivé. Qu’à cela ne tienne, de très nombreux jeux débarqueront en octobre de toute manière, bien que l’on ne sache pas encore lesquels. Sans compter le très grand nombre de nouveaux jeux qui débarqueront le mois prochain, comme Assassin’s Creed Mirage, The Lord of the Fallen, ou encore le très attendu Marvel’s Spider-Man 2. La fin d'année s'annonce encore charger sur PS5, mais pas que d'ailleurs.