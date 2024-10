Les jeux PS Plus d'octobre 2024 sont toujours disponibles. Une sélection qui colle au thème de ce mois placé sous le signe d'Halloween et donc de l'horreur, de la peur. Les abonnés qui ne craignent rien peuvent ainsi télécharger le survival-horror Dead Space Remake, mais aussi Doki Doki Literature Club Plus. Un visual novel qui englobe plusieurs genres et qui prend assez vite une tournure bien différente de ce qu'il n'y parait. Mais chaque mois, les abonnés peuvent également bénéficier de contenus exclusifs sur de multiples jeux. La nouvelle fournée concerne encore des gros titres voire des licences cultes.

Les contenus gratuits PS Plus d'octobre 2024

Les abonnés au PS Plus Extra & Premium peuvent aussi récupérer des jeux « gratuits » qui sont propres à ces deux abonnements. On retrouve notamment Gris, Ghostbusters Spirit Unleash, Two Point Campus, Overpass 2, Ghost Recon Wildlands, Return to Monkey Island, The Dark Pictures: The Devil in Me, Firefighter Simulator, Dead Island 2 ou Tour de France 2023. Voilà pour la partie jeux du service. Mais avec les offres PlayStation Plus, vous pouvez aussi profiter de contenus gratuits sur de nombreux softs. Le mois dernier, des packs et DLC pour Rocket League, XDefiant, Apex Legends, Genshin Impact et bien ont été distribués. Voici les nouveaux contenus d'octobre 2024.

Pack de skins PS Plus XDefiant

On ouvre le bal de ces contenus gratuits PS Plus d'octobre 2024 avec le jeu multijoueur XDefiant d'Ubisoft. Pour se préparer au mieux à la saison 2 du titre, 5 skins d'armes sont disponibles pour les abonnés. Aucun avantage pour prendre l'ascendant sur les adversaires, mais cela permet de personnaliser le look et équipements des personnages.

Apparence d'arme rare Cramoisi pour MK20

Apparence d'arme rare Cramoisi pour D50

Skin arme Cobalt pour AK47

Apparence d'arme Braise pour M44

Apparence d'arme Morganite pour MDR

Récompenses Tower of Fantasy

L'action-RPG Tower of Fantay, qui avait été nominé dans la catégorie « Meilleur jeu mobile » aux Game Awards 2022, sait aussi récompenser les joueuses et joueurs avec plusieurs ressources in-game.

Cristal obscur x150

Boîte Éclat de relique SR x10

cristalithe d'énergie (orange) x150

Ornithorobot surpuissant pour Roblox

Roblox, le jeu bac à sable géant qui est aussi populaire que controversé, a une surprise pour les abonnés PlayStation Plus : un avatar Ornithorobot surpuissant. « Créé grâce à des manipulations génétiques et entraîné dès sa naissance à piloter l'armure d'artillerie conçue spécialement pour lui, cet ornithorynque mécanisé est prêt à se lancer sur le champ de bataille ».

Pack de combat 6 (Calliope) de Call of Duty Warzone

Activision offre quant à lui des cadeaux pour fêter l'arrivée de la saison 6 de Call of Duty Modern Warfare 3 et de Call of Duty Warzone. Comme pour XDefiant, il s'agit de cosmétiques pour parfaire l'apparence des armes ou de son personnage avec un costume de clown.

Apparence d'Opérateur pour Lockpick

2 plans d'arme

Porte-bonheur d'arme

Autocollant d'arme

Grande décalcomanie

Emblème

Pack PS Plus Rocket League

L'un des plus gros cartons indépendants de ces dernières années, Rocket League, pense aux abonnés PS Plus avec un bundle spécial pour customiser son bolide. Avec ça, les buts devraient rentrer beaucoup plus facilement (ou pas).

Roues Astro-CSX BG

Turbo Comet BG

Accessoire Comète Ardente BG

Sticker Météoroïde BG

Pack Clay and Mischievous pour Throne and Liberty

Le MMORPG se met aux couleurs de PlayStation avec une tenue Clay spéciale ainsi qu'un amitoï Petiot espiège. Un contenu additionnel pour un jeu qui, de base, n'est pas payant. À l'image d'autres concurrents, il dispose de combats centrés sur des guildes. Et ça tombe à pic puisque Throne and Liberty est disponible officiellement depuis le 1er octobre 2024 en France.

Fallout Shelter - pack PlayStation Plus

Bethesda participe à l'effort avec un pack spécial PS Plus pour Fallout Shelter. Un jeu gratuit plutôt apprécié accessible sur consoles, PC et plateformes mobiles. Le bundle contient les éléments suivants :

1 caisse d'animal

1 Mister Handy

1 pack de six Nuka-Cola Quantum

5 boîtes à sandwich susceptibles de contenir des résidents, des animaux, Mister Handy, du Nuka Cola Quantum ou d'autres ressources

Fall Guys - pack Automne

Les contenus gratuits PlayStation Plus d'octobre 2024 s'adresse encore à la communauté Fall Guys avec le « Pack Automne ». Ces cadeaux comprennent, surprise, des skins mais également un costume complet de citrouille pour Halloween.

Pumpkin spice (costume complet)

Sac feuilles d'automne (haut)

Brun (couleur)

Cœurs sur toi (motif)

Haricafféiné (plaque nominale)

Espresso (visage)

Harry Potter: Champions de Quidditch - Skin de balai Éclair de feu Suprême

Absent d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le Quidditch a désormais son jeu autonome. Si vous ne l'avez pas précommandé, mais que vous avez souscrit au PS Plus, vous pouvez obtenir sans attendre un skin « Éclair de feu Suprême » pour votre balai.

Si vous faites partie des convertis à eFootball, anciennement Pro Evolution Soccer, rendez-vous sur le PlayStation Store pour les bonus de septembre à décembre 2024. Il est possible de repartir avec 300 pièces eFootball pour recruter des sportifs et acquérir des articles dans la boutique. En prime, il y a x23 programmes d’entraînement 4 000 Exp pour améliorer plus rapidement le niveau des joueurs.

VALORANT X - pack de lancement

Last but not least de cette longue liste : Valorant. Le FPS, qui commence sa vie sur consoles, veut remercier les abonnés PS Plus avec un nouveau pack.

2 porte-bonheurs Ace d'équipe

1 carte de joueur SANS LIMITES

1 graffiti Ego

1 graffiti Origines

10 Radianite Points

Comment récupérer tous ces contenus gratuits PS Plus d'octobre 2024 ? Vous avez plusieurs options. La plus simple, c'est de cliquer sur les liens ci-dessous pour chaque jeu. Si vous préférez passer par votre PS4 ou PS5, il faut alors se rendre sur le PlayStation Store. Ensuite, direction l'onglet PlayStation Plus, puis « Avantages » et cliquez sur « Voir tous les jeux » pour avoir un visuel sur l'ensemble de ces petits DLC accessibles gratuitement aux abonnés.

Liste des contenus gratuits pour les membres du PS Plus

Source : PlayStation Store.