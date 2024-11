Les jeux « gratuits » PS Plus Essential de novembre 2024 sont encore disponibles jusqu'à début décembre 2024. Parmi eux, il y a des licences cultes à commencer par Death Note Killer Within. Un jeu de déduction sociale inspiré de l'univers qui est une sortie day one du service. Dès maintenant et pendant encore plusieurs jours, les abonnés Essential peuvent également télécharger Hot Wheels Unleashed 2 ainsi que GhostWire Tokyo. Les autres abonnements, à l'image du PlayStation Plus Extra a également des nouveautés avec Like a Dragon: Ishin, MotoGP 24, Chivalry 2, Les Sims 4: Iles paradisiaques, Digimon Survive, Dying Light 2: Stay Human etc.

Les avantages gratuits PS Plus de novembre 2024

À l'occasion du Black Friday 2024, le PS Plus offre une très belle promo sur les abonnements Essential, Extra & Premium. Une opération commerciale qui s'intéresse aux nouveaux venus, mais qui n'oublient pas les anciens. En vous rendant sur votre console ou sur le site PS Store, sous réserve d'avoir une formule PlayStation Plus Essential encore active, il vous sera proposé d'upgrader pour quelques centimes au palier Extra par exemple. Comme chaque mois, il y a aussi un paquet de contenus gratuits en novembre 2024 pour les abonnés PS Plus.

Après Rocket League, Fall Guys, Call of Duty ou XDefiant, les avantages gratuits PS Plus de novembre 2024 se penchent sur d'autres jeux populaires comme Apex Legends, Brawlhalla, Bleach: Brave Souls, PUBG, MultiVersus ou encore World of Warships: Legends. Une liste non exhaustive mais l'intégralité des contenus PS Plus, avec les liens directs pour les obtenir, sont disponibles plus bas. À noter que ça s'adresse aux joueuses et joueurs PS5 comme PS4.

Comment récupérer tous ces contenus gratuits PS Plus de novembre 2024 ? Plusieurs choix s'offre à vous. Pour ne pas chercher longtemps, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous, puis valider « l'achat » de votre panier depuis le portail web. Ces avantages apparaitront alors dans votre bibliothèque. Sinon, vous pouvez allumer votre PS5 ou PS4, aller sur l'onglet PS Plus du menu d'accueil, et « Avantages ». À noter qu'il est plus possible de voir les ajouts du mois avec le filtre « Vient de sortir » dans date de sortie.

Liste des contenus gratuits pour les membres PS Plus

Voici l'intégralité des contenus gratuits PS Plus de novembre 2024 qui nécessitent au moins l'abonnement Essential.

Comme souvent, il n'y a pas de dates pour ces contenus gratuits PS Plus, mais ne trainez pas trop pour les récupérer !

Source : PlayStation Store.