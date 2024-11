Le PS Plus Extra et le PlayStation Plus Premium accueille un tas de grosses nouveautés. Elles vont faire le bonheur des abonnés sur PS4, PS5 et même sur le PS VR 2.

Qui aurait cru un jour que nous pourrions jouer à des jeux chez soi grâce à un catalogue à la Netflix ? C'est pourtant un système qui s'est largement démocratisé, merci à Microsoft et son Xbox Game Pass. La concurrence n'a évidemment pas tardé à revoir son offre pour proposer un servic qui puisse rivaliser. C'est ainsi que Sony a revu sa copie pour mettre en place un abonnement plus complet, qui a fusionné avec le PS Now. Ainsi, le nouveau PlayStation Plus, déjà en place depuis quelques années maintenant, propose des jeux “gratuits” chaque mois, mais aussi des catalogues de jeux à la demande appelés PS Plus Extra et Premium. Ces deux-là accueillent justement tout un tas de nouveaux titres dès maintenant.

De très belles nouveautés en novembre dans le PlayStation Plus

Il y a deux semaines, les abonnés aux PS Plus ont tous pu commencer à récupérer les jeux offerts mensuellement. Aujourd'hui, ce sont les abonnés aux formules Extra et Premium qui peuvent se sentir gâtés. Malgré les départs du mois, tout un tas de gros titres et de belles découvertes rejoignent les deux catalogues.

Pour rappel, les abonnés aux PS Plus Extra profitent avant tout de jeux plus ou moins récents, sortis sur PS4 et PS5. Par exemple, on sait déjà que FBC Firebreak, le multijoueur dans l'univers de Control, sera disponible dans ce catalogue en 2025. De son côté, le PlayStation Plus Premium donne accès à tous les avantages des formules inférieures ainsi qu'à un catalogue de jeux rétro et VR.

En tout, ce sont 12 jeux qui rejoignent la formule Extra, donc un peu moins que les 19 titres qui viennent de le quitter. À défaut, on peut se réjouir d'en avoir un peu pour tous les goûts, allant de la course avec MotoGP 24 au multijoueur à l'arcade bonne enfant avec Overcooked, en passant par des AAA cultes. En parallèle, l'abonnement Premium s'enrichit de 5 nouveautés. Tous ces jeux sont disponibles dès maintenant.

© PlayStation

Quels sont les nouveaux jeux du PS Plus Extra en novembre 2024 ?

Comme on dit, il y a « du lourd » en novembre sur le PS Plus Exrtra. On pense en premier lieu à l'inénarrable GTA 5, qui revient à nouveau dans le service. D'ailleurs, le catalogue accueille aussi un GTA-like récent dans le japon du XIXe siècle : le très bon Like a Dragon: Ishin, tiré de la licence Yakuza. Si c'est plutôt le côté open-world qui vous plaît, alors Dying Light 2 pourrait aussi vous intéresser, d'autant plus vous si aimez la survie et les zombies. Dans un autre style, mais tout aussi (si ce n'est plus) bourrin, Chivalry 2 vous attend.

Chivalry 2 | PS4, PS5

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Digimon Survive | PS4

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Killer Frequency | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

Les Sims 4: Iles paradisiaques (extension) | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Quels jeux rejoignent le PlayStation Plus Premium ce mois-ci ?

Il y a du bon aussi du côté du PS Plus Premium. On dirait même que Sony prépare l'arrivée du remaster Legacy of Kain: Soul Reaver en ajoutant les deux premiers Blood Omen à sa ludothèque rétro. Le constructeur fait également une jolie place à un licence chère au cœur des fans d'Insomniac. De fait, il intègre les premiers volets de la saga Resistance. Enfin, les amateurs de VR s'éclateront sur l'excellent Synapse, un jeu d'action qui mêle pouvoir et armes à feu avec intelligence.

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Synapse | PS VR2