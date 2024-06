Prince of Persia remake était lui aussi présent à l'Ubisoft Forward de ce soir avec dans sa besace une vidéo et une date de sortie ! Enfin, presque...

On l’attend depuis très, très (trop) longtemps, le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps n’en finit plus de nous faire patienter. Un développement visiblement difficile, un reboot en cours de route, des changements à droite et à gauche… Sans parler des reports, et justement à ce propos…

Prince of Persia Remake se montre enfin... ou presque

Oui, Ubisoft nous a montré un bout de PoP Remake, il était temps ! Le jeu est actuellement en développement chez Ubisoft depuis de nombreuses années. Ça faisait un moment que l’on n’avait plus du tout de ses nouvelles et certains commençaient même à croire qu’il était mort, mais non ! Ce n’est qu’une arlésienne parmi tant d’autres chez Ubisoft (coucou Beyond Good & Evil 2) et le jeu va bien. Il est passé à l’Ubisoft Forward de ce soir pour nous faire un ultime teaser avec une nouvelle date !

C’est donc re-officiel, Prince of Persia Remake arrive bel et bien, mais il n’arrivera… qu’en 2026. Oui c’est loin, très loin même. Mais c’est toujours mieux que rien. Reste maintenant à savoir si le jeu tiendra sa promesse. En revanche, malgré un petit teaser, on n’a toujours pas eu droit à du gameplay, pas même une “véritable” image du jeu. Pour l’heure donc, on continuera d’espérer et on croisera les doigts pour que le prochain rendez-vous soit le bon.

La licence continuera toutefois à faire tourner les têtes puisqu’un DLC de PoP The Lost Crown sera bientôt dispo et qu’un tout nouveau rogue-like a vu le jour en early access, The Rogue Prince of Persia, disponible sur PC pour le moment.