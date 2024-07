Oui, c’est l'été, on est en plein dedans, et si ça sent les vacances, les plateformes SVOD continuent de faire le plein de nouveautés quand même. Prime Video charge son catalogue après avoir annoncé un mois de juillet record avec plus de 80 films, loin devant Netflix, Disney+ et Max, même si eux aussi ont une tonne de nouvelles sorties dans leur carton pour juillet.

Tous les films Prime Video de la semaine du 8 au 14 juillet

Après un démarrage en trombe, Prime Video ralentit un peu mais ajoute tout de même pas moins de 7 films. Des long-métrages plutôt variés d’ailleurs puisque l’on retrouve un film Marvel, L’incroyable Hulk avec Edward Norton, Liv Tyler et Tim Roth. Blockbuster toujours mais dystopique et futuriste cette fois avec la saga des Divergente. Portée par la sublime Shailene Woodley, Divergente faisait partie de cette vague de films " young adult " qui ont inondé nos cinémas ces dernières années. Sauf que contrairement à Hunger Games, la saga n’aura jamais connu de fin digne de ce nom, malheureusement.

8/07 Emmett Till

11/07 Tyler Perry : pour solde de tout compte L’Incroyable Hulk

12/07 Land Of Bad Divergente Divergente 2 : l’insurrection Divergente 3 : au-delà du mur



Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 juillet

Chez les séries, il y aura un peu moins de choix cette semaine sur Prime Video, mais il y en aura pour tous les goûts quand même. Amateur d’humour noir qui frappe souvent en dessous de la ceinture ? La nouvelle série Sausage Party : Bouffland est faite pour vous. Une série d’animation qui fait suite au film polémique sorti il y a quelques années. On suivra une nouvelle fois les péripéties désastreuses de nos aliments qui cherchent à se faire une place dans un monde plutôt hostile. Attention, à ne pas mettre entre toutes les mains. Enfin, c’est le retour d’une série très culte qui marquera cette semaine avec 7 nouvelles saisons de New York Unité Spéciale. Une série policière que l’on a tous vue au moins une fois.