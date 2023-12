On vous dévoile les nouveautés Prime Video de décembre 2023 pour les jours à venir. Mais avant cela, petit récap de la semaine précédente. Si les abonnés à la plateforme ont pu acheter l'adaptation cinématographique de Gran Turismo, les sorties à ne pas rater se trouvaient surtout du côté des séries. La saison 2 de Reacher s'est lancée et visiblement, les nouveaux épisodes réservent encore des séquences bien musclées et bourinnes. La Strike Team ou Brigade de Choc de The Shield a fait une entrée fracassante avec l'ensemble de ses saisons.

À lire aussi : les nouveautés Netflix de la semaine 51.

Les films Prime Video du 18 au 24 décembre 2023 (S51)

Les films Prime Video de décembre 2023 ont régalé les abonnés avec des ajouts massifs jusqu'à maintenant. Robocop, Platoon, Resident Evil Death Island, Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ou Noël à Candy Cane Lane sont toujours là, mais il y a eu d'autres additions plus récentes comme le long-métrage d'animation Merry Little Batman.

Et ça tombe bien car du 18 au 24 décembre 2023, il est encore question du Chevalier Noir ou plutôt de l'un de ses plus grands ennemis. Joker, le long-métrage live-action de Todd Phillips qui s'est illustré lors des Oscars 2020 dans les catégories « Meilleur acteur » et « Meilleure musique », et a marqué à sa façon l'histoire des films de super-héros débarque la veille de fêter Noël. On est en effet davantage devant un thriller psychologique, ce qui lui a valu d'être vu et apprécié par beaucoup plus de monde qu'en temps normal. C'est le moment de le visionner si ce n'est pas déjà fait, avant la sortie de Joker 2 : Une Folie à deux le 2 octobre 2024 dans les salles françaises.

Les films Prime Video de la semaine 51

Joker (23 décembre)

Les séries Primes Video de la semaine avec du vieux (S51)

Il arrive parfois qu'il n'y est aucune nouveauté à se mettre sous la dent, c'est le cas pour les séries Prime Video de la semaine. Mais heureusement, il y a eu du lourd et ce dès les premiers jours. La légendaire sitcom pour les geeks, Community, est disponible en intégralité. Six saisons de fous rires vous attendent avec le show de Dan Harmon, le co-créateur de Rick and Morty. Comme mentionné plus haut, la saison 2 de Reacher est également en cours avec les trois premiers épisodes qui ont été mis en ligne. « Un plaisir coupable qui ne se refuse pas » d'après Premiere.

Et s'il y a bien un plaisir coupable qui ne se refuse absolument pas, c'est The Shield. Le show TV culte de Shawn Ryan et Kurt Sutter (Sons of Anarchy) est sur Prime Video. Pour beaucoup, c'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Un feuilleton policier qui a reçu des éloges de toutes parts pour son réalisme et son casting qui crève l'écran.

Les séries Prime Video de décembre 2023

Community - Saisons 1 à 6 (1er décembre)

Los Farad - saison 1 (12 décembre)

Reacher - saison 2 (15 décembre)

Death's Game - saison 1 (15 décembre)

The Shield - saison 1 à 7 (15 décembre)

Les documentaires et émissions de la semaine (S51)

Contrairement à la semaine passée, il y aura du neuf dans les documentaires et émissions Prime Video du 18 au 24 décembre 2023. L'humouriste marseillais Redouane Bougheraba essaiera de vous divertir avec son spectacle qu'il a encore présenté cette année, « On m'appelle Marseille ». Comme d'habitude, cet enfant du Jamel Comedy Club mélange improvisations et interactions avec le public pour évoquer des sujets de société. Un talent qui accédera au tant convoité Stade Vélodrome de Marseille avec « On m'appelle Orange Vélodrome » à l'été 2024.

Les documentaires Prime Video de la semaine 51

Redouane Bougheraba : On m'appelle Marseille (20 décembre)