Le line-up Prime Gaming de novembre 2024 est désormais disponible dans son intégralité. Pour terminer sur une belle note, Amazon a offert aux abonnés Shogun Showdown, Elite Dangerous ou encore Jurassic World Evolution, le jeu de gestion qui vous permet de créer et d'entretenir votre propre parc à dinosaures. En vous rendant sur la page officielle, vous pourrez également récupérer d'autres titres qui n'ont pas encore été supprimés, mais il faut se dépêcher. Les premiers jeux gratuits de décembre 2024 sont aussi en ligne et voici d'ailleurs l'ensemble de la sélection.

Les jeux gratuits Prime Gaming de décembre 2024

Trois nouveaux jeux gratuits Prime Gaming, qui ne font pas partie de la vague de décembre 2024, sont à récupérer sans plus attendre. En effet, vous n'avez que jusqu'à ce mercredi 4 décembre 2024 pour télécharger et garder à vie Borderlands: The Pre-Sequel, Eternights ainsi que Minabo: A Walk Throught Life. Comment faire pour les obtenir ? Comme d'habitude, assurez-vous d'avoir un abonnement Amazon Prime. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez profiter de 30 jours gratuits avec le lien ci-dessus. Ensuite, cliquez sur le nom des titres cités et vous serez redirigés vers les pages correspondantes.

Mais ce qui nous intéresse véritablement, ce sont les nouveaux jeux Prime Gaming offerts en décembre 2024. Il y a encore du lourd avec des licences cultes du paysages vidéoludique dont Tomb Raider, Star Wars, Quake et tout un tas de productions indépendantes. En revanche, ce sera peut-être une petite déception pour certains car certains softs étaient déjà accessibles précédemment.

Disponible dès maintenant sur Amazon Prime Gaming

Star Wars: Bounty Hunter [GOG Code]

Tomb Raider: Underworld [GOG Code]

Overcooked! 2 [GOG Code]

Call of Juarez: Gunslinger [GOG Code]

DREDGE [GOG Code]

5 décembre

Quake II [GOG Code]

Disney Pixar WALL-E [Amazon Games App]

12 décembre

Planet of Lana [GOG Code]

Hero’s Hour [GOG Code]

The Coma: Recut [GOG Code]

Electrician Simulator [Epic Games Store]

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition [Amazon Games App]

19 décembre

Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]

Predator: Hunting Grounds [Epic Games Store]

Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition [Amazon Games App]

Simulakros [Amazon Games App]

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition [Legacy Games Code]

26 décembre

The Town of Light [GOG Code]

Voilà pour les jeux Prime Gaming de décembre 2024, mais il y a également du nouveau pour la plateforme cloud gaming Amazon Luna.

Les jeux Amazon Luna via l'abonnement Prime Gaming

Cette fournée de jeux gratuits Prime Gaming de décembre 2024 est complétée par une vague de titres jouables depuis Amazon Luna. Le service de cloud gaming du géant américain qui nécessite une (très) bonne connexion internet. Pour ce mois-ci, on a aussi des sagas emblématiques avec du Fallout, Fortnite et LEGO Fortnite, Trackmania, The Expanse etc. Le très atypique, mais formidable Death Stranding Director's Cut, est également dans la liste des jeux Amazon Luna accessible via l'abonnement Prime Gaming.

Death Stranding Director's Cut

The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition

The Jackbox Naughty Pack

Endling - Extinction is Forever

Disney Pixar Cars

El Hijo

Disney-Pixar WALL-E

Split/Second

Are You Smarter than a 5th Grader

Chicken Police - Paint it RED

Spitlings

Oddsparks : An Automation Adventure

Fallout 3 : Game of the Year Edition

Fallout New Vegas : Ultimate Edition

XDefiant

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Fortnite Battle Royale

Trackmania

