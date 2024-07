Les abonnés de Prime Gaming ont de quoi se réjouir ce mois-ci avec une sélection de jeux gratuits disponibles jusqu'au 24 juillet. Comme toujours, si vous n'avez pas eu l'occasion de les récupérer, il faut se dépêcher. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour en profiter. Il y en a pour tous les goûts. Explications.

Plusieurs jeux gratuits à récupérer au plus vite sur Prime Gaming

Le premier d'entre eux est Tearstone: Thieves of the Heart. Un jeu d'aventure et de puzzle développé par Dragone Games. Ce titre plonge les joueurs dans un monde magique rempli de mystères et de défis à résoudre. Les joueurs prennent le rôle d'un héros qui doit résoudre des énigmes complexes pour progresser dans l'histoire et découvrir les secrets cachés de Tearstone.

Le gameplay de Tearstone: Thieves of the Heart se concentre sur l'exploration et la résolution d'énigmes. Les joueurs doivent interagir avec divers objets et personnages pour avancer dans le jeu. Les graphismes du jeu sont détaillés et immersifs, créant une atmosphère enchantée qui capte l'imagination des joueurs. Ce jeu gratuit Prime Gaming est parfait pour ceux qui aiment les aventures calmes mais stimulantes, où la réflexion et l'observation sont les clés du succès.

Plusieurs genres au programme

Parmi ces jeux gratuits Prime Gaming, on retrouve aussi Call of Juarez, développé par Techland. Un FPS qui transporte les joueurs dans l'Ouest américain. Sorti initialement en 2006, ce jeu est devenu un classique du genre western. Les joueurs alternent entre deux personnages principaux, Ray McCall, un ancien hors-la-loi devenu prêtre, et Billy Candle, un jeune homme accusé à tort de meurtre.

Le gameplay de Call of Juarez combine des éléments de tir, de plateforme et de résolution d'énigmes. Chaque personnage a ses propres compétences et styles de jeu, ce qui offre une diversité d'approches pour les différentes missions. Les environnements du jeu sont variés, allant des villes poussiéreuses du Far West aux paysages naturels impressionnants. Les amateurs de westerns trouveront ici une aventure immersive et riche en action.

Enfin, on retrouve Bramble: The Mountain King sur Prime Gaming. Developpé par Dimfrost Studio, c'est un jeu d'aventure inspiré des contes de fées nordiques. Les joueurs y incarnent un jeune garçon nommé Olle, qui part à la recherche de sa sœur disparue dans un monde sombre et mystérieux. Le jeu est connu pour ses visuels et son atmosphère à la fois magique et inquiétante.

Les jeux qui quittent Prime Gaming le 24 juillet

Tearstone: Thieves of the Heart

Call of Juarez

Bramble: The Mountain King

Source : Prime Gaming