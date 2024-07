Après Hitman Absolution le 3 juillet, KOTOR 2 le 11 et Baldur's Gate Enhanced Edition le 18, place donc aujourd'hui à trois nouveaux jeux gratuits sur Prime Gaming. Si leur nom n'est pas aussi évocateur que ceux précités, ils n'en restent pas moins des titres remarquables dans leur propre domaine. On vous détaille tout cela.

Prime Gaming clôture en beauté son programme de jeux gratuits de juillet

Abordons les propositions de Prime Gaming disponibles aujourd'hui par ordre alphabétique, pour plus de clarté. Nous avons donc pour commencer Cat Quest 2, qui peut être récupéré via un code GOG. Suite au succès du premier opus sorti en 2017, le studio The Gentlebros nous proposait en 2019 de visiter à nouveau l'univers de Felingard. Le tout dans un magistral Action-RPG proposant encore plus de sorts explosifs, d'options pour les armes, de nouveaux personnages, un tout nouveau mécanisme d'échange de caractères et une fonctionnalité coop locale.

Arrive ensuite en guise de second jeu gratuit un titre indépendant d'excellente facture et qui plus est développé par une seule personne. Entre donc dans le ring de Prime Gaming, via encore un code GOG, Midnight Fight Express, créé par Jacob Dzwinel et sorti en 2022. Ce petit mais teigneux jeu nous propose de participer à des bagarres aussi brutales que frénétiques. Outre une belle panoplie de coups particulièrement violents, nous pourrons également utiliser le décor à bon escient. Un véritable film d'action vidéoludique, à consommer sans modération.

Pour en terminer avec les jeux gratuits de Prime Gaming en ce mois de juillet, nous avons enfin Masterplan Tycoon, développé par Bureau Bravin et sorti en 2023. Il s'agit d'un jeu de gestion/simulation minimaliste, où nous devrons jongler avec de nombreuses ressources différentes. Créativité et compétences logistiques seront les maîtres mots pour construire des chaînes de production optimisées, tout en composant avec des cartes procédurales semées d'embûches. Ce titre est quant à lui proposé via un code Amazon Games App.

En attendant le programme de jeux gratuits du mois d'août

C'est donc avec ces trois jeux gratuits que le programme de Prime Gaming de juillet touche à sa fin. En août, le service proposera une nouvelle série de titres, répartis sur trois jours différents. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous détailler tout cela lorsque nous en saurons plus. D'ici là, il vous reste encore un peu de temps pour récupérer ceux proposés ce mois-ci, avant qu'ils ne laissent leur place aux suivants.