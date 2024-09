Les fans de Pokemon vont être aux anges, Nintendo et Game Freak viennent de jeter de l'huile sur le feu concernant des remakes ultra attendus. Il sembleraient que ça bouge et que les choses commencent doucement à se confirmer.

Dans la grande famille des jeux Pokemon, certains titres sont bien plus appréciés que d'autres. Même si chaque nouvelle itération se transforme en succès rutilant et que chaque cartouche se vend par palettes entières, les fans ont leurs préférences. Que ce soit parce que les générations de Pokemon ne plaisent pas forcément (design, variété, etc.) ou parce que les jeux en eux-mêmes n'étaient pas à la hauteur des attentes, certains Pokemon ont moins brillé que d'autres auprès des fans. En revanche, quelques élus ont fait l’unanimité (ou presque), c’est le cas notamment de Pokemon Noir & Blanc et de leurs suites. Les amoureux de la licence n’attendent qu’une chose : un remake. Ça tombe bien puisque quelque chose semble se profiler à l’horizon.

Des jeux Pokemon très appréciés bientôt de retour ?

Dans la politique de Pokemon, les jeux inédits s’entrelacent avec les remakes depuis des années. Dernier exemple en date, Pokemon Perle Scintillante et Diamant Étincelant, qui sont venus s'immiscer entre Pokemon Épée & Bouclier et Ecarlate & Violet. Dès l’année prochaine, c’est un “spin-off” qui débarquera, Pokemon ZA, dont on ne sait rien du tout. La prochaine génération, quant à elle, ne devrait pas arriver de sitôt.

Il se pourrait donc que des remakes arrivent prochainement et, si l’on poursuit la suite logique des choses, ce sont Pokemon Noir & Blanc (et leurs suites possiblement) qui devraient revenir sous une toute nouvelle forme.

D’ailleurs, à ce sujet, les rumeurs vont bon train concernant un remake de Noir & Blanc. Mais il faut dire que la Pokemon Company est très secrète. Difficile donc de démêler le vrai du faux. Ce qui est bien plus solide en revanche, ce sont les enregistrements de marques qui, en règle générale, veulent dire que quelque chose se trame.

Pokemon Noir et Blanc, deux jeux très appréciés, au même titre que leurs suites Noir & Blanc 2

De nouveaux indices concernant ces deux remakes ultra attendus

Comme le relèvent nos camarades de chez Pokékalos, Nintendo, Game Freak et Creatures Inc viennent d’enregistrer trois nouveaux domaines, et deux d’entre eux ne laissent que peu de place au doute puisque cela fait directement référence à Noir & Blanc.

Black Bolt (ブラックボルト), White Flare (ホワイトフレア) et Hot Air Arena (熱風のアリーナ) sont les trois nouvelles entrées fraîchement enregistrées. Les deux premières semblent très clairement être liées à un éventuel remake puisqu’elles font référence à Pokemon Noir & Blanc. Impossible de savoir s’il s’agit ici de noms de code ou réellement de ceux de futurs jeux.

Toujours une part de Mystherbe

Pour ce qui est de " Hot Air Arena ", c’est une autre histoire. Pour l’heure, le mystère reste entier, même si quelques théories apparaissent ça et là. Certains pensent que ce serait en relation avec un nouveau service, d’autres qu’il s’agit de quelque chose en rapport avec le prochain Pokemon ZA ou encore le jeu de cartes Pokemon Poket à venir à la fin de l’année sur Switch et mobile.

Pour le moment donc, on ne peut que se contenter de patienter et de théoriser. Nintendo nous donnera certainement des nouvelles de sa licence dans les semaines ou mois à venir, ne serait-ce que pour préparer l’arrivée de ZA. En attendant, Écarlate et Violet continuent leur petit bonhomme de chemin et, après 2 DLC, les jeux enchaînent les événements pratiquement chaque week-end.

La bande-annonce de Pokemon Noir & Blanc 2

Source : Pokekalos