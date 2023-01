« Un jour je serai le meilleur dresseur », de simples mots qui suffisent à remplir toute une génération de nostalgie. Après 25 ans, Sasha a tenu parole et il est bientôt temps pour lui de laisser place à de nouveaux héros. Le mois prochain, l'ultime épisode de la série Pokemon qui lui est consacrée sera diffusé. Et la fin promet d’être épique pour les fans de la première heure.

Le retour de deux personnages iconiques dans la série Pokemon

La fin des aventures de Sasha et Pikachu arrivent bientôt à leur terme. Après avoir porté la franchise pendant près de 25 ans, le duo iconique prendra prochainement sa retraite. Le 20 février 2022, une page se tournera donc pour la série, et The Pokemon Company voit visiblement les choses en grand pour l’adieu de celui qui est enfin devenu le meilleur dresseur. Famitsu rapporte en effet que l’ultime épisode de cette saison particulière marquera le retour de deux personnages très appréciés des fans, et ce n’est pas n’importe qui.

Ce sont en effet les deux compètes historiques de Sasha qui reviendront à nouveau dans la série Pokemon : Pierre et Ondine. Les acolytes seront de retour un peu avant l’épisode final. Le dresseur originaire du Bourg-Palette tomberait donc sur Ondine par hasard et ils attraperont ensemble un Flingouste sauvage dans l’épisode diffusé le 20 février au Japon. Pierre quant à lui ne se montrerait que dans l’ultime épisode des aventures de Sasha. D’après le magazine japonais, il serait capturé par un Sorcilence. Autre détail révélé et pas des moindres, le générique de ces derniers épisodes sera bien un remake de l'original de 1997. Instant nostalgie garanti pour les fans de Pokemon. Il ne manquerait plus qu’une apparition de Papilusion et Dracaufeu pour nous faire sortir les mouchoirs.

Ce chapitre tourné, une nouvelle série Pokemon sera inaugurée. Elle mettra en scène deux nouveaux personnages Liko et Roy. Ils seront accompagnés du starter des jeux Ecarlate et Violet et mèneront les fans vers de nouvelles aventures en plein cœur de Paldea.