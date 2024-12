Les créatures de The Pokémon Company sont partout ! Dans le jeu vidéo avec Pokemon Ecarlate & Violet, au cinéma avec Détective Pikachu, sur le petit écran avec la série Netflix La Réceptionniste Pokémon, via des cartes à collectionner etc. La franchise culte est épuisable et le carton récent de Pokémon Trading Card Game Pocket est là pour le démontrer. Mais vous n'avez pas encore tout vu puisqu'un nouveau film ou série vient semble t-il d'être teasée avec cette annonce mystérieuse.

Pokemon de retour sur grand ou petit écran... en 2027 ?

The Pokémon Company et Aardman, un studio d'animation britannique, annonce une collaboration. Si le nom d'Aardman ne vous dit rien, vous connaissez forcément leurs productions. Chicken Run, Wallace et Gromit ou encore Shaun le Mouton, ont été réalisés par ces experts des films animés en stop-motion avec des personnages en pâte à modeler. « C’est une collaboration rêvée pour Pokemon. Les membres du studio Aardman maîtrisent leur art à la perfection, et nous avons été éblouis par leur talent et leur créativité. Le projet sur lequel nous avons travaillé ravira les fans Pokémon du monde entier » a déclaré Taito Okiura, vice-président du marketing et des médias chez The Pokémon Company International.

Vers un film ou une série Pokemon en stop-motion avec des créatures en pâte à modeler ? Les deux sociétés ne rentrent pas dans les détails de leur partenariat. Mais avec le teasing qui montre une pokéball dans cette matière, et le CV d'Aardman, on est bien parti pour voir un Pikachu, Bulbizarre et consorts en version pâte à modeler. Et puis ce ne serait pas une première pour la licence vidéoludique. En 2023, une série d'animation La Réceptionniste Pokemon est sortie sur Netflix, avec certaines maquettes qui étaient en pâte à modeler.

« C’est un véritable privilège de donner vie aux personnages et au monde de Pokemon d’une toute nouvelle façon. Combiner Pokémon, la marque de divertissement la plus importante du monde, à notre amour du métier, de la création de personnages et de la narration humoristique est incroyablement exaltant » a ajouté Sean Clarke, directeur général d'Aardman. Que ce soit un film ou une série Pokemon, il faudra attendre. Comme stipulé dans le tweet ci-dessous, ce projet ne sortira qu'en 2027.

Source : The Pokémon Company.