Les exclusivités PlayStation en question comportent notamment Marvel's Spider-Man Remastered. Dans la version PC de cette dernière, on trouve les traces de fichiers qui mettent la puce (ou l'araignée ?) à l'oreille. On démêle la toile ainsi tissée pour voir ce qu'elle cache.

PlayStation étend sa toile sur PC ?

La volonté de PlayStation d'investir le marché du PC est désormais une évidence. Cela a commencé avec le portage de l'une de ses exclusivités phares : Horizon Zero Dawn. Depuis, les joueurs PC ont été plutôt gâtés avec des titres comme Uncharted 4, God of War, Returnal et tout récemment Horizon Forbidden West. Parfois, la bonne nouvelle a toutefois été gâchée par un portage infecté comme celui de The Last of Us Part I. Marvel's Spider-Man Remastered fait partie des bonnes pioches de PlayStation sur PC, visiblement à plus d'un titre.

Dans les fichiers de la version PC du jeu, des dataminers aussi ingénieux que Peter Parker ont fait des découvertes intéressantes. On en retiendra notamment une faisant référence en anglais à un « PlayStation PC Launcher ». Dans d'autres portages PC, on peut aussi trouver des références à une liaison avec un compte PSN. Or, à l'heure actuelle, il n'existe aucune connectivité entre les joueurs du PSN sur les versions PC. Tout porterait donc à croire que cela pourrait bientôt changer.

Le portage d'Horizon Forbidden West est une superbe réussite. © Guerrilla Games/PlayStation

Bientôt un concurrent à Steam, Epic Games Store et consorts ?

Avec un catalogue toujours grandissant d'exclusivités PlayStation portées sur PC, l'idée de développer un launcher dédié apparaît particulièrement plausible. Cela permettrait de tous les concentrer sur une même plateforme. Mieux encore, cela faciliterait la mise en place d'un cross-plateforme avec la PS5, notamment pour les jeux multijoueur. Plus le temps avance, plus Sony se rend compte que le marché du PC est un excellent vivier pour remettre ses productions sur le devant de la scène. Le prochain concerné par la manœuvre est Ghost of Tsushima, que beaucoup de joueurs PC attendent de pied ferme.

Bien entendu, ces découvertes ne garantissent en rien que PlayStation a prévu de tels plans. La perspective est en tout cas loin d'être saugrenue. Si un tel launcher venait à être déployé sur PC, reste cependant à voir si les joueurs y seraient réceptifs. Alors qu'il en existe déjà beaucoup sur la plateforme, est-ce qu'un de plus serait bien accueilli par la communauté ?