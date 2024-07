Vous connaissez la chanson par cœur à force. Quand une vague de promos se termine, une nouvelle arrive sur le PlayStation Store. Place cette fois aux « Jeux Indispensables », qui regroupe près de 2500 jeux PS5, PS4 comme PS VR ainsi que leurs Season Pass et extensions. L’opération commerciale fait encore une fois la part belle aux productions de tous horizons. Du AAA récent comme ancien, de l’indépendant, des classiques, il y en a pour les tous les goûts et surtout tous les budgets. On retrouve donc à prix réduit des titres comme Dragon’s Dogma 2, The Last of Part 1, EA FC 24, les Optopath Traveler, les Resident Evil, Call of Duty, Dragon Quest et autres licences marquantes de l’industrie.

Vous avez jusqu’au 18 juillet 2024, , toujours à 2h59, heure française, pour faire vos achats et profiter de ces nouvelles promos du PlayStation Store. On rappelle que les membres du PS Plus disposent de remises supplémentaires sur une partie des jeux de la liste ci-dessous. Certains sont même intégrés d’office aux catalogues des formules PS Plus Extra et Premium, donc pensez à vérifier avant de passer à la caisse.

Les meilleures promos PlayStation Store

ARK: Survival Ascended : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Call of Duty®: Infinite Warfare - Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Call of Duty®: WWII - Digital Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Dragon's Dogma 2 : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

F1® 24 Édition Champions : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

FAIRY TAIL : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Horizon Call of the Mountain : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Lords of the Fallen : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Nioh 2 Remastered – Édition complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

OCTOPATH TRAVELER PS4&PS5 : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Pack Call of Duty®: Ghosts et Season Pass : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Pack Jurassic World Evolution 2 : Le Monde d'après : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

SnowRunner - 2-Year Anniversary Edition : 38,49€ au lieu de 69,99€ (-45%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Les jeux PlayStation à moins de 30€

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition numérique deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

EA STAR WARS TRIPLE PACK : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Football Manager 2024 Console : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Fort Solis : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Garden Life: A Cozy Simulator : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Moving Out + Moving Out 2 Bundle : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy : 27,29€ au lieu de 69,99€ (-61%)

NEO: The World Ends with You : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 21,44€ au lieu de 38,99€ (-45%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

STAR WARS™ Battlefront Classic Collection : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

System Shock : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

WILD HEARTS™ Édition Karakuri : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Blood & Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEAD RISING Pack Triplé gagnant : 15,99€ au lieu de 49,99€ (-68%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DIRT 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

DREDGE : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Standard PS4 et PS5 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

ENDLESS™ Dungeon Last Wish Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Ghostrunner 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Guilty Gear -Strive- PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

INDIKA : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Monster Hunter World: Iceborne Édition Master : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Pack Hazelight (It Takes Two & A Way Out): 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sonic Colours: Ultimate : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Invincible : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Triple pack Assassin's Creed : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

War Hospital : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Ys VIII: Lacrimosa of DANA : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 15€

Astria Ascending : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Baldo the Guardian Owls : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Biomutant PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Darksiders III Blades & Whip Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Digimon Survive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ - Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Dordogne : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Dragon Ball Xenoverse : Édition Time Travel : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Goat Simulator 3 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Haven : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Heavenly Bodies : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

HELLDIVERS™: Édition ultime Super-Terre : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

I AM SETSUNA : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

IMMORTALITY : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Lot L’essentiel de Sherlock Holmes : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

MediEvil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

MX vs ATV Legends : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

ONINAKI : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Park Beyond : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Stardew Valley : 11,19€ au lieu de 13,99€ (-20%)

Tales of Symphonia Remastered : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Team Sonic Racing : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5) : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

WipEout™ Omega Collection : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

Alan Wake Remastered : 8,39€ au lieu de 29,99€ (-72%)

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed® Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: Collection Arkham : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Blasphemous : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Call of The Sea : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Children of Morta: Complete Edition : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Crysis Remastered Trilogy : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Curse of the Dead Gods : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Daymare: 1998 : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Deep Rock Galactic PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Desperados III - Digital Deluxe : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Destroy All Humans! : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Edge Of Eternity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

Furi - Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Ghost of a Tale : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

God Eater 3 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

GreedFall - Standard Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

HOT WHEELS UNLEASHED : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

inFAMOUS™ First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Iron Harvest - Complete Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Jurassic World Evolution : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 9,58€ au lieu de 31,96€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

LIMBO & INSIDE Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mato Anomalies : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

MotoGP™23 PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed™ Heat : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Need for Speed™ Rivals: Complete Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Outlast Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

OUTRIDERS PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Outward: The Adventurer Bundle : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 8,39€ au lieu de 69,99€ (-88%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Persona 4 Arena Ultimax : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 8,09€ au lieu de 26,99€ (-70%)

Sable : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Saints Row: The Third Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Scars Above : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

SEGA® Mega Drive Classics™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Slay the Spire : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Slay the Spire : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Sniper Ghost Warrior Contracts : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

SONIC FORCES : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

SUPERHOT : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tennis World Tour 2 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Escapists 2 - Game of the Year Edition : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

The Last of Us™ Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

THE LAST REMNANT Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition : 9,74€ au lieu de 64,99€ (-85%)

The Wolf Among Us : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Thimbleweed Park : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

This War of Mine: Final Cut : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

WATCH_DOGS™ COMPLETE EDITION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

We Were Here Forever : 9,89€ au lieu de 17,99€ (-45%)

WORLD OF FINAL FANTASY : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€