Sony a beaucoup de mal à gérer son programme de fidélité, PlayStation Stars, sur PS5 et PS4. De gros soucis ont encore été remontés par les utilisatrices et utilisateurs du service.

Le PlayStation Stars part d'une bonne intention. Pour fidéliser les joueuses et joueurs PS5/PS4, Sony Interactive Entertainment a mis en place ce programme qui offre des récompenses pour diverses actions effectuées. Acheter un jeu, jouer à un jeu, participer à un tournoi, et plus encore, permet d'obtenir des points. Ensuite, ces derniers peuvent être convertis et stocker pour les échanger contre des « pièces de collection » numérique à afficher sur l'application mobile PS App, voire contre des jeux complets. Bon, là, il faut vraiment être assidus car cela requiert un nombre important de points pour les plus grosses productions.

De nouveaux soucis majeurs pour le PlayStation Stars

Si le PlayStation Stars est un bon moyen de récompenser l'activité des joueuses et joueurs sur PS5 ou PS4, depuis plusieurs semaines et même mois maintenant, c'est quasi inutilisable. Après une panne d'un mois cet été, le programme a fait des siennes en septembre dernier, et tout n'est pas encore résolu au moment de publier cet article. Et c'est même pire car de nouveaux problèmes ont été identifiés tout récemment et les pannes persistent donc sur PS5 et PS4. Qu'est-ce qui cloche cette fois ? Plusieurs personnes sur Reddit, et ailleurs, se plaignent de ne pas obtenir de points après l'approvisionnement de leur portefeuille virtuel sur le PlayStation Store.

Un vrai dysfonctionnement puisque cette action est censée fournir des points PlayStation Stars. Un bug ? D'après au moins deux personnes différentes, qui ont contacté le support, ce serait un changement volontaire. « Cette option n'est plus disponible. Nous n'avons pas d'information sur son rétablissement pour le moment étant donné que la fonctionnalité a été supprimée » déclare le support qui indique qu'il y aura des ajustements à ce niveau. Certaines récompenses PlayStation Stars, comme les jeux complets Gran Turismo 7 ou Thank Goodness You're Here, ne peuvent pas non plus être obtenus gratuitement en échange de points. Au lieu que l'échange ne se valide, certains ont eu le droit à une redirection cassée, d'autres sont invités à payer le jeu en dépit d'avoir suffisamment de points etc. Bref, c'est encore très instable.

On rappelle que depuis le 24 octobre 2024, des nouveautés peu agréables ont été annoncées pour le PlayStation Stars. Désormais, les points expireront sous 12 mois contre 24 mois auparavant. Au 1er mars 2025, il ne sera plus possible d'avoir de points pour la souscription ou le renouvellement à un abonnement PS Plus quel qu'il soit.

Source : Reddit, PlayStationLifeStyle.