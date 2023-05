Le PlayStation Plus donne accès à un très gros catalogue de jeux, dont plusieurs grands classiques de l’ère PS1 notamment. Mais de grands jeux de cette époque manquent encore à l’appel. En tout cas pour le moment. Ca arrive bientôt ? On s'impatiente nous !

Depuis le grand changement de ses abonnements PS Plus, Sony propose des offres plus nombreuses, mais aussi plus généreuses. Cependant, beaucoup d'utilisateurs estiment que la formule PlayStation Plus Premium n’est pas très rentable. Pourtant, sur le papier, il y a de quoi faire saliver. L'abonnement Premium donne tout de même accès à tout ce que proposent les versions Essential et Extra, mais également à des versions d’essai exclusives et surtout, à un autre catalogue de jeux principalement centré sur la nostalgie.

Les jeux classiques que l'on aimerait bien voir arriver dans le PlayStation Plus Premium

C’est ici qu’il est en effet possible de trouver tout un tas de jeux PS3, PS2, PSP et PS1. Des classiques, licences exclusives ou non, ayant fait les beaux jours de PlayStation à un moment ou à un autre de son histoire. Mais c’est peut-être bien là le souci justement. Parce que si le catalogue commence doucement à se remplir, il manque encore un bon paquet de jeux qui, pourtant, auraient clairement dû être disponibles d’office tant ils ont été importants pour les joueurs de la marque.

Les trois formules du PlayStation Plus

Tomb Raider, Lara faisait pourtant la belle sur les cartons PS1 !

1996, Tomb Raider débarque et s’impose comme un incontournable du genre et une petite révolution à bien des niveaux. Bien que le jeu ne soit pas exempt de défaut, le fait est qu’il reste l’un des jeux les plus cultes de la PS1, et ce même s'il sera disponible sur d'autres supports. Lara faisait même partie des jeux mis en avant à l’époque sur certains bundle de la console de Sony ! Le jeu aura le droit à pas moins de quatre suites sur PS1, et quatre autres jeux sur PS2 et PS3. La suite de l’histoire, vous la connaissez tous. La licence, que l'on aime ou non, fait partie des légendes de l’industrie pour ces jeux, mais aussi pour ce qu’elle représente. Mais ça, c’est un autre sujet. Ici, on est là pour pinailler. Alors Sony, à quand la série Tomb Raider dans les jeux PS Plus Premium ?

Avec le support des trophées et un petit platine ça serait parfait d'ailleurs.

Gran Turismo, c’est pas comme si la licence était toujours exclusive d’ailleurs

Gran Turismo est l’une des licences phares de PlayStation et elle continue encore aujourd’hui à rassembler des millions de joueurs. Elle reste incontournable pour n’importe quel joueur amateur de course auto et de simulation bien faite. De plus, et ce, comme à chaque épisode, c’est une claque graphique assurée et une petite pépite technique qui nous montre à chaque fois que les consoles de Sony en ont dans le ventre. Pourtant, malgré son histoire avec la licence, et la grande popularité de cette dernière, aucun ancien jeu de la licence n’est disponible dans le catalogue du Playstation Plus Premium.

Il faudra vous contenter des Ridge Racer pour le moment.

Vidéo par la chaîne Playscope

Silent Hill, Dino Crisis, Resident Evil… on veut plus d’horreur old school dans le PlayStation Plus Premium !

Quid des amateurs de jeux d’horreur d’ailleurs ? Mis à part Forbidden Siren ou encore le tout premier Resident Evil, malheureusement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le genre rétro. Pourtant, la licence zombiesque de Capcom a justement plusieurs jeux à son actif sur PS1. D’ailleurs, Resident Evil n’est pas le seul jeu d’horreur de Capcom à avoir marqué les esprits à l’époque.

Oui, il y avait également un certain Dino Crisis, franchise qui aura eu le droit à deux épisodes sur PS1 avant de finir sa vie avec un ultime jeu catastrophe sur Xbox dans les années 2000. Toutefois, l’aura du premier opus, et du second dans un autre genre, est restée intacte. Notez d'ailleurs que Dino Crisis avait fait l’objet d’une fuite il y a des mois de ça en même temps qu’un certain Ridge Racer 2. Si le jeu de voiture a bien fini sa route dans le catalogue du PlayStation Plus Premium, les dinos eux, ne sont pas encore arrivés. Serait-ce qu'une question de temps ? Dans le registre, on attend aussi des nouvelles de Silent Hill premier du nom, jeu absolument cultissime qui a ouvert les portes d’une nouvelle dimension pour le genre à son époque.

Et sinon, au moins Parasite Eve peut-être ?

Scène d'intro de Dino Crisis sur PS1 - Via Dmashin3

Tony Hawks, Cool Boarder… on faisait du sport sur PS1 & PS2 aussi

Ah ça, les jeux de sport extrême / freestyle à scoring, il y en avait un bon paquet à l’époque. Skate, rollers, trottinette, BMX, snowboard… un genre qui n’est finalement que peu représenté de nos jours. Pourtant, le succès récent du double remake de Tony Hawk's prouve qu’il y a bien un créneau à prendre.

Créneau où se lancent beaucoup de jeux indé qui cartonnent d’ailleurs. Mais le fait est que désormais les gros jeux du genre sont rares. Pourtant, sur PS1 et PS2, il y en avait des tas. Tony Hawk's Pro Skater, Cool Boarder, SSX ou encore les Dave Mirra BMX et autre Mat Hoffman’s pour ne citer que ces exemples). Et pourtant, aucun jeu du genre n’est présent sur le PS Plus Premium, et ça manque !

Qui se souvient d'après-midi de jeux avec ses potes ?

Intro de Tony Hawk's Pro Skater - via Gilmore Rockefeller

Crash Bandicoot, et tous les jeux qui ont eu un remake dans le genre d’ailleurs

C’est l’un des « oublis » les plus surprenant ici. Comment Crash Bandicoot, qui a été la mascotte de la marque pendant un petit moment, n’a même pas eu le droit de voir ne serait-ce qu’un de ses jeux originaux porté dans le catalogue du PlayStation Plus Premium ? Il en va de même d’ailleurs pour le petit dragon Spyro qui a su faire les beaux jours de PlayStation pendant un moment ou encore Medievil. Un peu plus niche, mais tout aussi génial.

Mais justement, ces trois jeux ont un point commun : ils ont tous fait l’objet d’un, ou plusieurs, remake. Mais est-ce que ça devrait empêcher les jeux originaux d'arriver dans le catalogue Premium ?

Pensez donc à ceux qui aiment les gros pixels et les textures baveuses qui bougent toutes seules.

Scène d'intro de Crash Bandicoot sur PS1 - Via la chaîne Crashdude55

Metal Gear Solid, Snake ne trouve pas le chemin du PlayStation Plus

Comme pour Crash Bandicoot, c’est ici aussi une absence extrêmement remarquée. Metal Gear Solid est pourtant une licence culte de la PS1. Comme le Bandicoot ou Tomb Raider, on pouvait même voir des images du jeu sur le packaging à l’époque. Hideo Kojima ouvrait la porte à une licence désormais culte (et entre les mains de Konami) et il n’y a pas un joueur PlayStation qui oubliera de mentionner MGS en reparlant des meilleurs jeux de l’époque. En plus de ça, la franchise perdurera avec d'autres épisodes exclusifs sur PS2, PS3 et même PSP. Alors même si des remakes sont très certainement en production, notamment Metal Gear Solid 3 d'après les rumeurs, on attend nos bons vieux MGS dans le PlayStation Plus Premium !

On veut voir notre SSD PS5 faire craquer Psychomantis !

L'intro de Metal Gear Solid sur PS1 - via la chaîne Ludo66X

Medal of Honor, une série de FPS légendaire pourtant absente

Medal of Honor ne parlera peut-être pas aux jeunes, mais les vieux de la vieille le savent. Sans cette franchise, Call of Duty n’existerait même pas. À l’époque, lorsque Medal of Honor premier du nom sort sur PS1, c’est un véritable phénomène. Le genre FPS fait un bond monumental en avant et le succès est immédiat. La franchise se développera par la suite sur différents supports par la suite et marquera toute une génération de joueurs avant de se faire voler la vedette par Call of Duty. Mais des épisodes old school de l’ère PS1 et PS2, il en existe des tas, et des très bons. S’il manque pas mal de shooters importants sur le PlayStation Plus Premium, Medal of Honor en fait partie.

Les joueurs ont malheureusement préféré le devoir à l’honneur, et la franchise n’est plus grand-chose désormais.

Intro de Medal of Honor PS1 - via TheLoudMinority

2023, l'année qui va tout changer pour le PS Plus Premium ?

Oui, l'abonnement Premium est une offre très alléchante sur le papier, d’autant que la rétrocompatibilité, ça ne court pas les rues. Le catalogue classique offre tout de même pas mal de jeux rétro sympas et pour certains cultes comme Syphon Filter ou encore Oddworld. Mais le fait est qu’il en manque encore un bon paquet, notamment du côté des RPG qui ont fait les beaux jours des premières consoles de la marque. La liste ci-dessus ne représente qu’une partie de la face visible de l’iceberg. En l’absence de rétrocompatibilité native, PlayStation est assis sur une mine d’or qu’il semble avoir un peu du mal à exploiter. Les raisons à ça sont certainement multiples et complexes, mais en l’état, les abonnés se rongent les ongles et beaucoup tournent le dos à cette formule ultime. Reste à voir si Sony arrivera à changer la tendance dans le courant de l’année.

Et vous, quels sont les jeux classiques que vous aimeriez bien retrouver dans le PS Plus Premium ?