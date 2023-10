Chaque mois, les catalogues du PlayStation Plus accueillent de nombreux nouveaux jeux. Comme son cousin le Xbox Game Pass, le service de Sony s'assure d'avoir toujours assez de nouveautés pour combler ses abonnés. Mais qui dit arrivée de nouveaux titres, dit également de nombreuses sorties. Toutes les bonnes choses ont une fin, et cela vaut aussi pour la disponibilité de certains hits présents dans les catalogues du PS Plus. Pour cette première moitié d'octobre, c'est un peu plus d'une dizaine de jeux qui vont quitter le service très prochainement. C'est donc le moment ou jamais d'en profiter et de terminer vos parties en cours.

Dernière chance pour ces jeux du PlayStation Plus Extra & Premium

Le 17 octobre, le PlayStation Plus Extra va perdre plusieurs gros jeux et de véritables pépites. On parle notamment de Limbo et Ubisoft, Far Cry 4 et Far Cry 5, quittent également le catalogue, accompagnés par The Crew, le premier du nom, jeu de course en monde ouvert d'Ubi également. Il était temps que le jeu prenne sa retraite, d'autant que désormais c'est The Crew Motorfest qui a pris le relais cette année. Les amateurs de RPG japonais devront également dire au revoir aux remasters de Yakuza 3, 4, 5. D'excellents titres, mais assez difficiles à compléter en quelques heures. En revanche, si vous avez un peu de temps, vous pouvez facilement vous faire une grosse session de The Quarry, le très bon jeu d'horreur narratif signé Supermassive. Il vous tiendra en haleine environ 8 heures et vous fera passer un bon moment.

Liste des sorties du PS Plus du 17 octobre 2023

Si tous ces jeux quittent bel et bien les catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium, ils ne disparaissent pas du PS Store pour autant. Vous pouvez donc à tout moment décider de passer à la caisse et reprendre votre partie là où vous l'aviez laissée. Sinon, il faut être patient et croiser les doigts. Il arrive parfois que les jeux reviennent quelque temps après, mais cela reste très rare. Le mieux reste tout de même d'en profiter encore quelques heures avant qu'ils ne disparaissent.