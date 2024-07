Sony Interactive Entertainment annonce une collaboration passionnante avec Spin Master. Une entreprise de premier plan dans le domaine des jouets, pour lancer une nouvelle gamme de figurines de collection basées sur des personnages emblématiques de leurs jeux. Cette collection, baptisée The Shapes Collection, sera disponible en précommande dès le mois d'août. Parfait pour les fans de PlayStation.

Les Figurines PlayStation

La première figurine de la collection est Aloy, héroïne de Horizon Forbidden West, mesurant 15 cm et dotée de 42 points d’articulation et de 12 accessoires différents. Les précommandes sont ouvertes via PlayStation Gear. Avec des expéditions prévues pour début août.

D'autres personnages notables, tels que Kratos et Atreus de God of War Ragnarök, Varl de Horizon Forbidden West, et Jin Sakai de Ghost of Tsushima, seront également disponibles. Ces figurines varient entre 24 et 34 points d’articulation et incluent de 2 à 4 accessoires selon le personnage. Les précommandes pour ces figurines débuteront le 15 juillet, avec des expéditions en septembre.

Les développeurs de PlayStation Studios ont collaboré étroitement avec Spin Master. Le tout pour garantir que chaque figurine reflète fidèlement les détails et l’essence des personnages originaux. Par exemple, Arno Schmitz, artiste personnage principal chez Guerrilla, a exprimé son enthousiasme. Surtout quant à la ressemblance des figurines avec les sculptures numériques utilisées dans le jeu. De son côté, Jason Connell, directeur créatif chez Sucker Punch, a souligné l'importance des détails complexes de l'armure de Jin Sakai. Et de ses outils de combat.

Cette nouvelle gamme de figurines permet aux fans de PlayStation de prolonger leur expérience vidéoludique en intégrant des objets de collection ultra-détaillés dans leur quotidien. Avec des personnages emblématiques et des accessoires interchangeables, The Shapes Collection promet de devenir un ajout précieux pour les collectionneurs et les passionnés de l'univers PlayStation. Les figurines sont disponibles en précommande. Avec des livraisons prévues à partir d'août et septembre selon les modèles.