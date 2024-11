Les produits de licences PlayStation sont légion. Le constructeur a même ouvert une boutique en ligne pour écouler ses propres t-shirts, mugs, hoodies, vestes et plus. Il y a un peu de tout avec des goodies Helldivers 2, The Last of Us, Astro Bot, Uncharted, LittleBigPlanet, Returnal, Ghost of Tsushima etc. D'autres goodies, qui seront tous disponibles le 24 novembre 2024, ont été révélés. Et vous allez peut-être regretter de ne pas pouvoir les acquérir facilement.

Des goodies de grosses séries PlayStation dévoilés

La marque Youtooz qui produit des goodies, comme des statuettes vinyle ou des peluches, a annoncé un partenariat avec PlayStation. Après Elden Ring, Plant vs Zombies, Fall Guys, Five Nights at Freddy's et des collaborations avec Capcom, Activision ou Sony Pictures, plusieurs franchises emblématiques du constructeur japonais vont recevoir leurs statuettes vinyle. Pour cette première salve, qui en appellera peut-être d'autres, Youtooz et PlayStation se sont mis d'accord sur quatre licences. Dont une qui revient d'entre les morts.

À compter du 24 novembre 2024, il sera possible d'acheter des statuettes Youtooz Astro Bot, Kratos (God of War Ragnarok), Ratchet (Ratchet & Clank Rift Apart) et Sly Cooper. On remarquera un retour inattendu de la franchise de Sucker Punch qui semble totalement abandonnée. Au moins, les fans vont pouvoir célébrer la saga avec ce nouvel objet de collection. Ces statuettes de séries PlayStation mesure entre 10 et 12 cm de hauteur, et ont un design très cartoonesque qui leur va plutôt bien.

Malheureusement, ce sont de très beaux objets collectors PlayStation que vous n'aurez pas. Sauf si vous avez une adresse au Canada, au Mexique, en Espagne, aux Émirats arabes unis, États-Unis ou au Royaume-Uni. Youtooz indique qu'en raison de « restrictions de licences », la livraison n'est possible que sur les territoires cités, ce qui déçoit les internautes. Si vous êtes tout de même intéressés, rendez-vous sur le site Youtooz pour les précommander. Elles sont vendues pour 29,99$, et les expéditions sont estimées entre le 20 avril et le 20 mai 2025.









Source : Youtooz.